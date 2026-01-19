El vestido de Kate Middleton que conquistó a Sofía de Edimburgo y se compró en 5 colores

Sofía de Edimburgo ha demostrado en varias ocasiones que su elegancia y sofisticación son un sello inconfundible de su estilo; sin embargo, en los últimos años, ha sido evidente la influencia de la princesa Kate Middleton en su forma de vestir.

El pasado 17 de enero fue nuevamente evidente, cuando la duquesa asistió a la conferencia UNA-Reino Unido para conmemorar el 80º aniversario de la fundación de la ONU, en el Methodist Central Hall, sede de la primera Asamblea General de la ONU.

El vestido de Kate Middleton que Sofía de Edimburgo compró en 5 colores

La esposa del príncipe Eduardo eligió para la ocasión uno de sus vestidos más icónicos: el modelo Yahvi, de corte midi, de una de sus firmas predilectas, Beulah London, un diseño confeccionado en crepé de mangas largas, corpiño entallado con escote redondo y falda en línea A, realzado con delicados botones laterales.

Este vestido de silueta sofisticada y atemporal, lo compró Sofía de Edimburgo en 5 colores diferentes, después de habérselo visto a Kate Middleton, cuando lo estrenó en enero de 2019 en color verde oscuro, y sutiles cambios en la manga, además de usarlo de nuevo en noviembre de ese mismo año.

El vestido de Kate Middleton que Sofía de Edimburgo compró en 5 colores Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿En qué colores compró Sofía de Edimburgo su vestido favorito de Beulah London?

En el evento del pasado fin de semana, Sofía estrenó su vestido en color rojo; sin embargo, la hemos visto en otros actos oficiales con el mismo modelo, pero en diferente color.

En mayo de 2025, durante las celebraciones del Día de la Victoria en Europa, lució una versión azul pálido del vestido, combinada con sombrero de Jane Taylor, tacones celestes, clutch azul oscuro y un collar de diamantes de Collins & Sons.

El mes anterior, adoptó la tendencia del amarillo mantequilla al lucir el vestido Yahvi en tono pastel durante una visita a un laboratorio de investigación de demencia en Edimburgo.

En 2017, lo llevó en su versión blanco crema durante el desfile Trooping the Colour, el primero que se realizó para celebrar el primer cumpleaños de Carlos como rey del reino Unido.

En abril de 2024, estrenó el mismo vestido pero en un color coral rosado, en un evento público al que asistió en solitario.

Sin duda alguna, el estilismo de Kate Middleton ha sido una gran inspiración para Sofía de Edimburgo, quien se ha consolidado como una de las royals de Europa mejor vestidas y elegantes.

