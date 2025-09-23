Demi Moore impacta la Semana de la Moda de Milán con el vestido ajustado que todas queremos este otoño

La Semana de la Moda de Milán 2025 nos está regalando grandes momentos, looks e inspo, pero sin duda alguna uno de los más comentados ha sido la aparición de Demi Moore, quien acaparó todas las miradas al lucir un vestido ajustado que se convirtió en una de las piezas más sofisticadas del evento.

Con su estilo impecable y su porte natural, la actriz demostró que la elegancia no entiende de edad, que los tonos tierra son los aliados perfectos para lucir una silueta estilizada y que el vestido ajustado es la inspiración para nuestros looks de la temporada.

El vestido que define el otoño 2025

Milán, una de las grandes capitales de la moda, está engalanándose con un desfile de estrellas y celebridades que se reunieron para ser parte de la Semana de la Moda. Este año el Palazzo Mezzanotte resplandeció con uno de los atuendos más icónicos que combina tres de las tendencias clave del otoño 2025: los tonos cálidos y terrosos, el brillo bordado que aporta sofisticación y la silueta ajustada que enmarca la figura con elegancia.

Así, la actriz de 62 años llegó al desfile Gucci Spring/Summer 2026 portando un vestido entallado con bordado de pedrería y flecos. Este diseño, en colores oro y tierra, mangas y cuello largo, y corte sirena, pertenece a la colección debut de Denma Gvasalia para Gucci y al primer show del diseñador a la cabeza de la casa como director creativo.

Demi Moore en el Gucci fashion show como parte de la colección Spring/Summer 2026 en Milan Fashion Week. WWD/WWD via Getty Images

Los cortes ajustados que estilizan la figura

El vestido de cuello alto y mangas largas no es una casualidad para dominar la temporada: ambos detalles ayudan a alargar visualmente el torso y a estilizar la silueta. Además, el fit ceñido resalta la figura sin perder sofisticación, demostrando que se puede ser sensual sin perder la elegancia en ningún momento. Este tipo de cortes son aliados para aquellas que buscan un atuendo equilibrado pero altamente favorecedor.

Cuándo y cómo llevar un vestido así

Aunque las alfombras rojas y pasarelas son el escenario perfecto, un vestido como el de Demi también funciona para cenas formales, eventos de gala o celebraciones nocturnas. La clave está en saber cómo complementarlo: tacones de corte clásico, tonos neutros, un peinado suelto o recogido bajo para mantener la naturalidad, y maquillaje con sombras cálidas que potencien el brillo de los tonos dorados.

Demi Moore volvió a demostrar que el estilo no tiene edad, aprovechando el evento, así como la premiere del corto “The Tiger”, donde ella es la protagonista, para reafirmarnos lo que ya sabíamos desde hace tiempo: Demi es y será siempre un referente de la moda.

Si estabas buscando el aliado perfecto para robar más de una mirada esta temporada de otoño, no dudes ni por un segundo en apostar por una pieza como esta.