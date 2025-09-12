Demi Moore modela en vestido negro más elegante que define cintura de avispa a los 60+

A sus 62 años, Demi Moore sigue siendo un icono de belleza y estilo en Hollywood y el mundo de la moda, la actriz de ‘La Sustancia’ sigue imponiendo tendencias con su estilismo minimalista y elegante que ha cautivado a sus fans.

En un reciente evento benéfico, Demi deslumbró con un elegante vestido negro de corte largo que realzaba su figura y definía la cintura, demostrando que la sofisticación no tiene edad.

Demi Moore brilla con el vestido negro que marca la cintura a los 60+

Demi fue una de las actrices invitadas a la cena anual Caring for Women de la Fundación Kering que reúne a “líderes de la moda, el cine y la cultura para recaudar fondos vitales para organizaciones que combaten la violencia de género.

Para la gran ocasión, que se celebra en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, Demi optó por un vestido largo confeccionado en tela de color negro con aplicaciones de lentejuelas que define su silueta y marca su espectacular cintura.

El diseño de la firma Gucci, de cuello alto y abertura en el lado izquierdo, fue una elección de su estilista de toda la vida, Brad Goreski, quien se ha encargado de hacerla brillar durante los eventos más importantes de los últimos meses.

Demi Moore Roy Rochlin/Getty Images for Kering

La talentosa actriz, optó por llevar pocos accesorios, tan solo unos pendientes largos y su característica melena XXL en suaves ondas que le aportan frescura.

Cuarta edición de la cena Caring for Women de la Fundación Kering

Además de Demi, el evento benéfico contó con la presencia de otras celebridades importantes como Dakota Johnson, Katy Perry, Kirsten Dunst, Jessica Chastain , entre otras.

Es un evento organizado por la mexicana, Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, que además, también cuenta con el apoyo de casas de moda propiedad de Kering, como Saint Laurent, Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta , Boucheron, Pomellato y Ginori 1735, razón por la que las celebridades visten prendas de estas formas durante el evento.

