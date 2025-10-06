El abrigo de gamuza largo que será tendencia este otoño lo lleva Emma Watson y así lo combina

Tras un año de ausencia y en medio de la polémica con la escritora de Harry Potter, J.K Rowling, Emma Watson regresa a la Semana de la Moda de París como embajadora de la marca Mui Mui.

La talentosa actriz, que lleva más de 7 años alejada de Hollywood y los sets de filmación, deslumbró al lucir una de las chaquetas que será tendencia este otoño y que continuará siendo una de las favoritas también para el invierno

Emma Watson deslumbra en su regreso a la Semana de la Moda en París

Emma fue una de las primeras en llegar para presenciar la colección de Primavera/Verano 2026 de la diseñadora Miuccia Prada para su firma Mui Mui, de la que la actriz es embajadora.

Para la ocasión, Emma visitó por completo de Mui Mui; sin embargo, una de las prendas que más destacó de su estilismo, fue un hermoso abrigo de gamuza en color marrón texturizado que le llegaba a la hasta la mitad del muslo y que destacaba por sus botones dorados en cascada.

Emma Watson luce el abrigo de gamuza que será tendencia en otoño Neil Mockford/GC Images

La actriz lo combinó su abrigo con un minivestido rosa pálido, confeccionado en tela satinada que contrataba a la perfección con el estilo bohemio de la gamuza, además de unos tacones de gatito destalonados de cuero, también de Mui Mui, que son famosos por su numerosas hebillas.

Como accesorio, Emma eligió el bolso Arcadie en color negro, un microbolso con toque oriental también de la firma, con lo que demostró que vistió de Mui Mui de pies a cabeza.

Emma Watson luce el abrigo de gamuza que será tendencia en otoño Getty Images

Emma Watson alejada de las pasarelas por más de un año

Emma ha sido embajadora y musa de Mui Mui desde el 2003, pero tras alejarse de la industria de Hollywood, porque se sentía abrumada con la atención mediática, la actriz dejó de asistir también a los desfiles de moda.

Poco a poco ha ido marcando su regreso, Mui Mui ha sido una de las empresas que le ha abierto la puerta para preparar su regreso, desafortunadamente no ha sido fácil, pues una entrevista reciente, causó polémica por hablar de J. K. Rowling.

