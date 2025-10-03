Jenna Ortega lleva el vestido rojo con transparencias, en Paris Fashion Week, que arrasará en otoño 2025

En medio de los flashes y la energía vibrante de la Paris Fashion Week 2025, Jenna Ortega apareció con un vestido rojo con transparencias que fue imposible de ignorar. La actriz, que se ha convertido en referente de estilo entre las generaciones jóvenes, apostó por un diseño que mezcla sensualidad y elegancia con ese toque arriesgado que tanto la caracteriza.

No fue solo un look más de pasarela, sino una declaración de moda que nos adelanta cuál será el vestido protagonista del otoño 2025.

El vestido rojo que conquistó París

El diseño juega con un rojo intenso, casi escarlata, con una vibra sensual que gracias a las transparencias (que aparecen en lugares estratégicos) marca la cintura sin descubrir demasiado, lo que consigues equilibrio perfecto con el escote ilusión que equilibra lo sexy con lo sofisticado.

Jenna completó el look con accesorios minimalistas como sandalias de tiras finas en tono metálico y un clutch plateado que aportaba brillo sin robarle protagonismo al vestido. Su beauty look también fue clave con los labios rojos, mirada intensa con delineado difuminado y el pelo en ondas suaves que daban ese aire effortless chic.

Era evidente que todo estaba perfectamente calculado, pero sin perder frescura, como si hubiera salido a disfrutar París con naturalidad.

¿Por qué será la prenda estrella del otoño 2025?

Lo que Jenna Ortega llevó en París no fue casualidad. El vestido rojo con transparencias encaja a la perfección con varias tendencias que ya veníamos viendo en pasarelas y redes:

El regreso del rojo intenso : un color que este año desplaza a los tonos tierra como protagonista del otoño.

: un color que este año desplaza a los tonos tierra como protagonista del otoño. El “naked dressing” : esa estética que juega con mostrar piel de manera elegante, sin caer en lo vulgar.

: esa estética que juega con mostrar piel de manera elegante, sin caer en lo vulgar. El poder de las siluetas ligeras: vestidos que no pesan, que acompañan el movimiento y que se adaptan a looks de noche o incluso a capas urbanas durante el día.

Lo que más llamó la atención no fue solo el vestido, sino la actitud de Jenna al llevarlo. Caminaba segura, con una sonrisa discreta, demostrando que la moda es mucho más que ropa: es una forma de expresión. Y en ese momento, ella expresó fuerza, seguridad y un estilo propio que conecta con quienes no temen experimentar.

El paso de Jenna Ortega por Paris Fashion Week 2025 confirma que el vestido rojo con transparencias será la prenda que arrasará este otoño. No se trata de una moda pasajera, sino del reflejo de que las mujeres buscan piezas versátiles, sensuales y con carácter.

