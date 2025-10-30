Jennifer Lawrence lo ha vuelto a hacer al combinar piezas clásicas con toques modernos, pues recientemente fue vista con un look otoñal con minifalda azul marino y transparencias que ya es una de las apuestas más elegantes (y copiables) para ir a la oficina esta temporada.

La protagonista de Los juegos del hambre salió a caminar por las calles luciendo una minifalda azul marino de tela ligera y sutiles transparencias, una prenda que equilibra lo sofisticado con lo femenino. La combinó con un cárdigan café, ligeramente suelto, que aportaba ese aire relajado que tanto se asocia con los días frescos del otoño. Para completar, apostó por unos zapatos altos clásicos en color negro, que estilizan las piernas y elevan el look a otro nivel.

El toque final fue su elección de lentes oscuros con una vibra retro con un guiño al estilo neoyorquino que tanto amamos. Sin exagerar, su look parecía salido de una revista de moda, pero sin perder ese toque realista que hace que queramos recrearlo inmediatamente.

Un look otoñal elegante y fácil de adaptar

Lo más interesante de este outfit es que es versátil, la minifalda azul marino con transparencias se convierte en la protagonista, aportando un toque fresco y moderno. Si prefieres una versión más discreta, puedes optar por una falda con forro o menos transparencia, sin perder ese aire chic que Jennifer logra con tanta naturalidad.

Jennifer Lawrence lleva el look otoñal con minifalda que todas queremos para ir a la oficina Getty Images

El cárdigan café es otro acierto porque combina con casi todo, aporta calidez y suaviza el look. Puedes llevarlo cerrado, como lo hizo Lawrence, o abierto sobre una blusa blanca o un top de cuello alto. ¡La idea es que juegues con los que tienes en casa!

El estilo effortless que define a Jennifer Lawrence

Lawrence se ha convertido en uno de nuestros referentes de estilo otoñal urbano y es que sus looks reflejan una nueva etapa más relajada, pero igualmente sofisticada. En lugar apostar por los atuendos producidos, la actriz eligió por combinaciones con texturas suaves, colores neutros y accesorios elegantes.

Este conjunto es ideal no solo para la oficina, sino también para una comida o una cita informal después del trabajo. Con solo cambiar los zapatos por unas botas o agregar un abrigo largo, el look se transforma por completo. ¡Sin duda el look de Jennifer Lawrence con minifalda es una cierto total para este otoño ir a la oficina!

