Suscríbete
Moda

Jennifer Lawrence lleva el look otoñal con minifalda que todas queremos para ir a la oficina

Si quieres un look elegante y versátil, esta propuesta de Jennifer Lawrence es la mejor para ti.

October 30, 2025 • 
Karen Luna
"Die My Love" – Red Carpet - The 20th Rome Film Festival

El estilo effortless que define a Jennifer Lawrence.

Getty Images

Jennifer Lawrence lo ha vuelto a hacer al combinar piezas clásicas con toques modernos, pues recientemente fue vista con un look otoñal con minifalda azul marino y transparencias que ya es una de las apuestas más elegantes (y copiables) para ir a la oficina esta temporada.

También puedes leer:
Kering Women in Motion Talk With Nicole Kidman - The 78th Annual Cannes Film Festival
Moda
Nicole Kidman lleva los jeans con tanta elegancia que redefine la moda a los 58
June 20, 2025
 · 
Karen Luna
Diseño de uñas estilo preppy
Belleza
¿Qué son las preppy nails? Todo sobre el diseño de uñas que arrasa en este verano 2025
June 19, 2025
 · 
Emma Duarte

La protagonista de Los juegos del hambre salió a caminar por las calles luciendo una minifalda azul marino de tela ligera y sutiles transparencias, una prenda que equilibra lo sofisticado con lo femenino. La combinó con un cárdigan café, ligeramente suelto, que aportaba ese aire relajado que tanto se asocia con los días frescos del otoño. Para completar, apostó por unos zapatos altos clásicos en color negro, que estilizan las piernas y elevan el look a otro nivel.

El toque final fue su elección de lentes oscuros con una vibra retro con un guiño al estilo neoyorquino que tanto amamos. Sin exagerar, su look parecía salido de una revista de moda, pero sin perder ese toque realista que hace que queramos recrearlo inmediatamente.

Un look otoñal elegante y fácil de adaptar

Lo más interesante de este outfit es que es versátil, la minifalda azul marino con transparencias se convierte en la protagonista, aportando un toque fresco y moderno. Si prefieres una versión más discreta, puedes optar por una falda con forro o menos transparencia, sin perder ese aire chic que Jennifer logra con tanta naturalidad.

Celebrity Sightings In New York City - October 29, 2025

Jennifer Lawrence lleva el look otoñal con minifalda que todas queremos para ir a la oficina

Getty Images

El cárdigan café es otro acierto porque combina con casi todo, aporta calidez y suaviza el look. Puedes llevarlo cerrado, como lo hizo Lawrence, o abierto sobre una blusa blanca o un top de cuello alto. ¡La idea es que juegues con los que tienes en casa!

El estilo effortless que define a Jennifer Lawrence

Lawrence se ha convertido en uno de nuestros referentes de estilo otoñal urbano y es que sus looks reflejan una nueva etapa más relajada, pero igualmente sofisticada. En lugar apostar por los atuendos producidos, la actriz eligió por combinaciones con texturas suaves, colores neutros y accesorios elegantes.

También puedes leer:
Salma Hayek
Moda
Salma Hayek inspira con estos 3 trajes de baño a la moda para lucir perfecta a los 50 y 60
May 15, 2025
 · 
Karen Luna
jennifer aniston cortes de pelo a los 50.jpg
Moda
Jennifer Aniston luce los 3 trajes de baño que definen la cintura con elegancia a los 50
May 20, 2025
 · 
Karen Luna

Este conjunto es ideal no solo para la oficina, sino también para una comida o una cita informal después del trabajo. Con solo cambiar los zapatos por unas botas o agregar un abrigo largo, el look se transforma por completo. ¡Sin duda el look de Jennifer Lawrence con minifalda es una cierto total para este otoño ir a la oficina!

Jennifer Lawrence Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Kate Middleton y el príncipe Harry ganan juicio contra medio que violó su privacidad
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William ganan demanda contra periódico que publicó fotos de sus vacaciones con sus hijos
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Sarah Ferguson pierde empleos tras quedarse sin el ducado de York
Realeza
¡Despiden a Sarah Ferguson! Este es el empleo que perdió tras dejar de ser duquesa de York
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La reina Isabel y la reina madre asistieron a un exorcismo en Sandringham
Realeza
¿Por qué la reina Isabel y la reina madre asistieron a un exorcismo en Sandringham? Esta es la escalofriante historia
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe Harry rompe el silencio sobre su posible ciudadanía estadounidense
Realeza
El príncipe Harry rompe el silencio sobre su posible ciudadanía estadounidense
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez