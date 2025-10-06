Julia Roberts reinventa su look noventero más icónico con el traje de oficina más elegante de la temporada

Julia Roberts es una de las actrices más atrevidas en cuanto elecciones y estilismos de moda, tras alcanzar la fama con ‘Mujer Bonita’, Roberts se ha caracterizado por ser una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood.

Sin embargo, la actriz no solo sigue tendencias, también las impone y alguna que otra vez ha roto con el código de vestimenta para imponer su personalidad en cada uno de sus estilismos, siempre llenos de elegancia.

Julia Roberts rescata uno de sus looks más icónicos de los 90

El pasado miércoles 1 de octubre, Julia Roberts asistió como invitada especial al programa de televisión, The Late Show con Stephen Colberg, donde sorprendió al vestir un traje en color gris con corbata, un look que recordó al que llevó a la ceremonia de los Golden Globes de 1990.

La oscarizada actriz de 57 años, vistió un traje oversize diseñado por Elizabeth Stewart, compuesto por un blazer de doble botonadura y pantalones de pernera ancha, que combinó con una camisa de color gris y una corbata con gráficos, un look que evoca lo masculino, pero con un toque muy femenino.

Como accesorios, Julia llevó gafas con montura negra y aros dorados, mientras que su estilismo mostraba un peinado recogido con flequillo lateral, dejando atrás sus llamativos rizos de los 90.

Julia Roberts rescata uno de sus looks más icónicos de los 90 TheStewartofNY/GC Images

¿Cómo era el look de los 90 que Julia Roberts ha revivido?

Fue durante los Golden Globes de 1990, cuando Julia impresionó por primera vez con un look masculino en la alfombra roja, la actriz que fue reconocida con el premio a Mejor Actriz de reparto por la película ‘Steel Magnolias’, y solo tenía 22 años.

Cuando el presentador señaló su outfit, Julia dijo: “soy la misma persona que fui tantos años atrás”.

Para aquel evento, la actriz eligió un traje de Giorgio Armani, que compró en la tienda del diseñador en Rodeo Drive, y del que ha dicho en otras entrevistas: “Es uno de mis conjuntos favoritos de todos los tiempos”.

Julia Roberts rescata uno de sus looks más icónicos de los 90 Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

En un video para Vogue en 2024, Julia habló del impacto que causó este look, y cómo se convirtió en uno de sus favoritos de toda la vida.

“Ni siquiera sabía si la gente usaba vestidos muy formales en los Golden Globes como se hace ahora, pero pensé que yo estaba muy elegante con este atuendo. No podía imaginar que se convertiría en un look icónico de la alfombra roja. Simplemente pensé que me veía fabulosa, y todavía conservo ese traje”.

