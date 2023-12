La falda negra floral de la reina Letizia que es tendencia y que puedes usar esta temporada

Si hay algo que no queda duda es que la reina Letizia se ha convertido en un gran referente de moda dentro de la realeza española, deslumbrando siempre con sus mejores outfits, lo cual quedó comprobado en su más reciente aparición, en donde lució glamurosa con su look con falda negra y aquí te contamos los detalles.

Este miércoles, los reyes de España retomaron su agenda en conjunto con la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, la cual se realizó en el Palacio Real de Madrid, en donde le vimos a Letizia Ortiz una falda con flores que ha dejado maravillado a todos.

El look con falda y botas de Letizia Ortiz

Para este evento, la reina consorte de España se decantó por una falda de corte tubo y largo midi en color negro, con un colorido estampado de flores blancas y rojas, la cual combinó acertadamente con una blusa roja de manga larga, de Hugo Boss, con pequeños frunces en el cuello.

Letizia Ortiz con falda larga con estampado floral y botas negras Getty Images

Además, lo mejor de su look es que eligió un cinturón negro de Burberry, así como unas botas negras over the knee para rematar, aportándole un toque más adhoc a la temporada Otoño-Invierno, por lo que este estilo también se vuelve ideal para la cena navideña o de Año Nuevo.

En cuanto a accesorios, la madre de la princesa Leonor eligió unos pendientes de Gold & Roses, el modelo Needle I Am, que tienen oro rosa, diamantes y rubíes, que pertenecen a la colección I AM RED. También, llevaba en su mano izquierda un anillo de Coreterno, una pieza que lleva inscritas las palabras “Amor che tutto move”.

La falda de Letizia Ortiz es ideal para lucirla en esta temporada de Otoño-Invierno Getty Images

Sin embargo, no es la primera vez que le vemos esta falda larga firmada por Carolina Herrera. Por ejemplo, en 2019 la vistió para el XVI congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en Sevilla. Mientras que en 2020, la reciclaría en dos ocasiones más. No obstante, todas las veces que ha elegido llevar la pieza, siempre la combina con una prenda en color rojo.

Así pues, ahora que hemos analizado a detalle este atuendo de la esposa de Felipe VI, podemos deducir algunas de sus claves de estilo para vestir falda con botas, para que tú también puedas recrearla, como elegir una falda larga recta y de tubo, y que además las botas también sean de caña alta y puntiagudas, para conseguir un toque súper chic.