Outfits con blazer elegantes y frescos para ir a la oficina si tienes 45+

Si hay una prenda que no puede faltar en tu armario, es el blazer. Este clásico del guardarropa femenino se ha reinventado para adaptarse a cualquier estilo de vida: desde los días de oficina hasta las salidas casuales de fin de semana.

Outfits con blazer que te harán sentir segura, fresca y con mucho estilo.

1. Blazer y jeans

¡Esta es la dupla perfecta para tu día a día! Nada más versátil que un outfit con blazer y jeans. Es una combinación que equilibra lo formal y lo relajado, ideal para cuando quieres proyectar seguridad sin perder comodidad. Puedes optar por un blazer ajustado para un look más profesional o uno oversized si prefieres un aire moderno y relajado.

Compleméntalo con la blusa de tu preferencia, puede ser un top, o una camiseta básica y estarás lista para todo el día. Getty Images

2. Outfits con blazer blanco

El color blanco es sinónimo de frescura y elegancia. Es perfecto para usarlo en primavera o verano, y combina con casi todo. Un look infalible: blazer blanco, pantalón de mezclilla claro y sandalias nude. También puedes llevarlo con pantalones palazzo o incluso con un vestido midi para un look más chic.

No tengas miedo de usarlo durante el día: lejos de parecer demasiado formal, le da a tu look un toque luminoso y sofisticado. Getty Images

3. Blazer y tenis

¡Uno de los combos más cool! ¿Quién dijo que el blazer solo se lleva con tacones? En los últimos años, esa dupla se ha convertido en tendencia gracias a su estilo relajado pero al mismo tiempo elegante. Puedes combinar unos jeans rectos, una camiseta blanca, un blazer de color neutro y tus sneakers favoritos. Este look es ideal para las que aman sentirse cómodas sin dejar de verse arregladas.

Es juvenil, urbano y súper fácil de combinar con tus blusas favoritas. Getty Images

4. Outfits con blazer azul marino

El blazer azul marino es un básico que nunca pasa de moda. Es un tono más suave que el negro, pero igual de elegante. Puedes usarlo con una camisa blanca y jeans oscuros para un look más ejecutivo, o con una falda midi y botines para algo más femenino. También queda precioso con rayas estilo marinero, creando un look clásico con un twist francés. En cuanto al calzado… ¡los tacones no fallan! y si en algún momento del día te cansas, te recomendamos llevar en tu bolso unos flats para descansar los pies.

Getty Images

¿Qué es un vestido blazer?

Esta es una prenda que combina la estructura de un blazer con el largo y la forma de un vestido. Suele tener solapas, botones frontales y un corte entallado que estiliza la figura. Es perfecto para ocasiones especiales o incluso para una reunión importante, ya que mezcla el poder del sastre con la feminidad de un vestido.

Puedes llevarlo con sandalias de tacón, botas altas o stilettos, según la temporada y el estilo que prefieras. Getty Images

¿Cuál es la diferencia entre un blazer y una americana?

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, hay pequeñas diferencias entre un blazer y una americana. La americana suele tener un diseño más clásico y formal, generalmente con estructura rígida, solapas marcadas y colores neutros. El blazer, en cambio, es más versátil: puede ser de diferentes cortes, colores, telas y estilos, adaptándose a contextos tanto formales como casuales.