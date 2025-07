Penélope Cruz impactó con un conjunto de tweed y perlas de Chanel: 3 tips para lucir elegante después de los 50

Penélope Cruz acaparó todas las miradas al asistir al desfile de Chanel con un elegante look de tweed, en el marco de la Semana de la Alta Costura de París. Un atuendo que no solo sorprendió a muchos, sino que también redefine el concepto de sofisticación para mujeres de más de 50 años.

La actriz española, musa de la maison francesa desde hace años, eligió para la ocasión un traje negro de tweed, conformado por chaqueta y pantalón, bordado con hilos metalizados y perlas. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que le añade un toque sofisticado. Así que si quieres aprender de su estilismo para lucir elegante de negro y sin importar la edad, aquí te contamos algunas de sus claves para lograrlo.



Trajes de tweed con sutiles detalles o acabados

Como ya lo mencionamos antes, Penélope eligió una chaqueta con silueta entallada y acabados de perlas en puños y solapas. Este sutil detalle fue el centro de atención: clásico, pero con ese giro moderno que rejuvenece y estiliza.

Penélope Cruz asistió al desfile de Chanel, en el marco de la Semana de la Alta Costura de París Getty Images

Por lo mismo, al igual que la actriz de 51 años, te recomendamos invertir en un conjunto de tweed de calidad con detalles únicos (como perlas o ribetes metálicos). Es versátil, elegante y siempre luce pulido.



Combina accesorios discretos

Fiel al estilo de Chanel, Penélope apostó por accesorios clásicos con un giro contemporáneo. Su bolso negro tipo flap y los pendientes en forma de flor aportaron un toque de brillo suave que enmarcó su rostro sin competir con el look. Nada estaba recargado, todo era equilibrio.

Por ello es que a la hora de elegir con qué complementar este tipo de trajes, apuesta por accesorios sutiles pero icónicos como perlas o bolsos estructurados. Verás cómo le darán un aire de elegancia a tu look.

Penélope Cruz combinó su look con accesorios sutiles y su melena suelta al natural Getty Images

Negro con texturas brillantes

Aunque el negro puede parecer serio o incluso envejecedor, Penélope demostró que combinado con texturas ricas y toques brillantes puede tener un efecto rejuvenecedor. El uso de tejidos como el tweed, junto con pequeños detalles en plata y blanco, aportó dimensión al look y lo hizo visualmente más ligero.

Así que si optas por un atuendo completamente negro, es preferible contrastarlo con texturas que reflejen algo de luz (lentejuelas suaves, tejidos metalizados, accesorios perlados). Esto suavizará el look y le dará vitalidad, dándole un aire juvenil y al mismo tiempo elegante.

Por último, con este look, Penélope Cruz no solo representa la elegancia europea, sino que confirma que vestir bien después de los 50 no significa rendirse a lo aburrido ni dejar de arriesgar. Un look que no solo inspira, sino que nos recuerda que la confianza y el estilo no entienden de edad.