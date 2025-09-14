Suscríbete
Premios Emmys 2025: Jenna Ortega nos ha cautivado con su arriesgado vestido negro con joyería

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 se iluminó con la presencia de Jenna Ortega, quien es uno de nuestros ícono de estilo audaz y vanguardista

September 14, 2025 • 
Karen Luna
77th Primetime Emmy Awards - Arrivals

Premios Emmys 2025: Jenna Ortega nos ha cautivado con su arriesgado vestido negro con joyería

Getty Images

La alfombra roja de los Premios Emmys 2025 tuvo un momento que nadie olvidará: Jenna Ortega apareció con un look que combinó audacia, elegancia y mucha personalidad. Con apenas 22 años, la actriz sigue consolidándose como un ícono de estilo, demostrando que sabe cómo sorprender sin esfuerzo.

El impactante vestido negro de Jenna Ortega en los Emmys Awards

Jenna lució un vestido negro de Givenchy FW25 Ready-to-Wear, que capturó todas las miradas. La parte superior estaba adornada con cristales y perlas, un detalle que la hizo brillar con cada movimiento y que sustituyó la blusa tradicional, transformando la joyería en protagonista del look. Era como si cada piedra contara una historia: sofisticada, atrevida y perfectamente equilibrada.

La falda maxi negra fue otro de los aciertos del conjunto. Con una apertura lateral, Jenna logró un equilibrio perfecto entre elegancia y sensualidad, dejando un pequeño guiño que hizo que los fotógrafos no pudieran apartar la cámara de ella. Para complementar, eligió plataformas negras con tiras finas, aportando altura sin perder comodidad ni naturalidad. Todo su outfit parecía pensado al milímetro para causar impacto, pero de una manera muy orgánica y moderna.

Lo que más me gusta de este look es cómo Jenna logró que la joyería y el vestido se hablaran entre sí. La pieza superior no era solo un accesorio; era un statement que mezclaba moda y alta joyería en una sola pieza. Cada detalle, desde los cristales hasta la caída de la falda, estaba cuidadosamente pensado para que su estilo se viera fresco y auténtico.

Más allá del vestido, lo que resalta de Jenna es su actitud segura y natural. No necesitaba exagerar nada: su presencia, su sonrisa y la forma en la que caminaba hicieron que todo el look se sintiera vivo. Esto es lo que realmente marca la diferencia en la alfombra roja: no solo vestir bien, sino sentirse dueña de tu estilo.

Este outfit de Givenchy confirma que Jenna Ortega no solo sigue tendencias, sino que las crea. Su manera de combinar elementos clásicos con detalles modernos y atrevidos la posiciona como una de las figuras más influyentes de la moda en Hollywood.

Jenna Ortega premios emmy Entérate Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
