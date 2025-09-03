Suscríbete
Shakira deslumbra con el bikini rosa que todas queremos este 2025

La colombiana nos deja claro que los trajes de baño versátiles y divertidos son la mejor opción.

September 02, 2025 
Karen Luna
Shakira

Getty Images

Si hay alguien que sabe cómo robar miradas sin esfuerzo, esa es Shakira. La cantante colombiana no solo nos inspira con su música y su energía arrolladora, también tiene un estilo de playa que ya quisiéramos imitar todas y esta vez, lo volvió a hacer, pues apareció con un bikini rosa que de inmediato se convirtió en uno de los más deseados de este 2024.

Lo que más me encanta es que Shakira no necesita de poses exageradas ni de outfits súper producidos; simplemente aparece disfrutando del sol, con el mar de fondo, y nos recuerda que la belleza está en lo natural y en sentirse cómoda con lo que llevas puesto.

El color que domina el verano

¡Este año, el rosa se adueñó de los bikinis! Lo vimos en pasarelas, lo vimos en tiendas y ahora Shakira lo confirma; es el tono que más favorece porque transmite frescura, alegría, además de un aire juvenil que nunca pasa de moda. Ella eligió un diseño sencillo, con tirantes finos y un corte clásico, demostrando que no necesitas algo complicado para verte espectacular.

¿Por qué todas lo queremos?

Porque el rosa es ese color que levanta el ánimo y favorece a cualquier tono de piel. Además, un bikini así se siente versátil, lo puedes usar en la playa, en la alberca o incluso combinarlo con un pareo y sandalias para un look más arreglado. Shakira nos recordó que al final lo más importante es llevarlo con confianza.

Lo que me gusta de este look es que no parece una foto planeada para impresionar, sino un momento real de disfrute. Esa naturalidad es la que hace que muchas queramos copiarle el estilo.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
