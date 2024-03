¿Vestir mezclilla puede quitarle años a tu apariencia? 3 looks que debes probar y comprobar

Quizá esos viejos vaqueros que amabas hace un par de años deban pasar a otras manos, pero no le niegues la entrada a la mezclilla a tu guardarropa. Durante la presentación de la colección Otoño–Invierno 2024 de Chanel descubrimos cómo el denim es materia prima para tus mejores looks y, como plus, te puede hacer ver renovada.

En realidad, el problema no es el textil, sino el estilo del look en el que lo usas, el ajuste y calidad de la prenda y, obvio, la ropa con la que lo vas a combinar. Si quieres probar un atuendo mood preppy, francés, bohemio o minimalista, se te verá perfecta una camisa, falda o pantalón de denim.

Para el Otoño 2024/2025, las tonalidades del cielo marcarán tendencia. Chanel

La nueva colección de Chanel para Otoño 2024

Presentada dentro de la Semana de la Moda de París, la colección Prêt-à-porter Otoño-Invierno 2024/25 de Chanel nos lleva a una latitud específica: Deauville, un destino vacacional ubicado en la costa de Normandía, donde Gabrielle abrió su primera boutique de moda.

Es por eso que Deauville sea un referente de estilo constante para la casa, como lo confirma Virginie Viard, directora creativa de la maison: “Para esta colección recreamos el paseo marítimo de Deauville”, explica.

Según Chanel, las prendas claves para el otoño serán los chaquetones de hombros anchos, los abrigos largos con cinturón estilo bata, trajes de tweed y las faldas y pantalones de mezclilla. Disponibles en una gama cromática seductora, con tonos rosa pastel, malva, naranja y azul pálido (como los colores del cielo de Deauville).

El resultado “es una colección muy cálida, con capas de materiales, colores y volúmenes. Rinde homenaje a Deauville, el lugar legendario donde el destino de Gabrielle Chanel cambió para siempre”, concluyo Viard.

3 looks con mezclilla que rejuvenecen

Dentro de la propuesta de Chanel, nos llamó la atención cómo usar la mezclilla de forma elegante y que, como plus, rejuvenece:

1) Jeans acampanados

Por esta temporada, deja a un lado los skinny, y usa unos jeans acampanados de talle alto. Cuando te los pongas, verás más definida tu cintura y notarás un aire elegante en la silueta. Obvio, sí o sí con tacones. Y para una apariencia más moderna, combínalos con una chaqueta de piel.

Para que los jeans acampanados estilicen tu silueta, úsalos con calzado de tacón. Chanel

2) Jeans rectos

Los jeans de pierna recta son un estilo clásico que puede adaptarse a diferentes estilos y edades. La clave para usarlos en otoño es doblar los bajo y presumir una elegante botas altas. Estos pantalones pueden ser una buena opción para mujeres maduras que buscan un estilo elegante y clásico, combínalos con un juego de prendas de punto fluidas y, para definir tu cintura, no olvides incluir un cinturón.

Los jeans serán una prenda clave en el guardarropa de Otoño 2024/2025. Chanel

3) Mom jeans

Los llamados mom jeans son los que tienen la cintura alta y piernas rectas. Como son ligeramente holgados en los muslos, son cómodos y ocultan las chaparreras. Si sientes que, visualmente, cortan tu estatura, úsalos con una abrigo recto de largo tres cuartos y botas altas.

¡Vuélvete a enamorar de tus jeans! Descubre cuál modelo te queda mejor. Chanel

Aprende a quitarle años a tu imagen

Dicen que nada suma más años que vestir de joven cuando ya no lo eres y, entonces, ¿qué debes vestir para rejuvenecer tu apariencia cuando tienes más de 35 años? Algunas recomendaciones incluyen invertir en alta joyería, evitar ciertos tipos de prendas como los jeans ajustados o desgastados, y optar por estilos más clásicos y favorecedores.

No compres tus jeans en línea, ve a la tienda y prueba cuáles son los vaqueros que mejor se ajustan a tu cintura, como los de corte recto o bootcut, que son halagadores para mujeres de más de 40 años o más. No te fijes en el largo, eso lo puedes ajustar después.

Al momento de elegir tu guardarropa, no te limites. Recuerda que la clave para un estilo fresco y juvenil es la actitud (y saber conocer los cortes que más le favorecen a tu cuerpo). Atrévete a combinar diferentes prendas, colores y texturas para crear looks únicos que te hagan sentir fabulosa (incluso en mezclilla).