Victoria Beckham rompe el internet con el vestido verde elegante y acinturado que querrás llevar en la cena de fin de año

Victoria Beckham demostró una vez más por qué es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda. En su más reciente aparición durante la boda de Holly Ramsay y el nadador olímpico Adam Peaty, no solo llamó la atención por el exclusivo y lujoso evento, sino por el vestido verde elegante, perfectamente asentado, que eligió para la ocasión.

En cuestión de horas, el diseño se hizo viral y se convirtió en la inspiración perfecta para aquellos que están buscando un look refinado y atemporal para llevar en su cena de fin de año.

El vestido verde satinado de Victoria Beckham

El enlace se celebró el pasado 27 de diciembre en la histórica Abadía de Bath, y para la fiesta Victoria apostó por un diseño de su propia firma. La pieza, un vestido largo satinado en tono verde azulado, dejó claro que los colores joya profundos son favorecedores y la gran alternativa para llevar a eventos formales. Por supuesto, el corte del vestido fue uno de los más comentados, pues destacó por su caída impecable, así como la silueta cuidadosamente elaborada con la que la exmodelo destacó su cintura.

La prenda también cuenta con un escote en V, el cual, gracias a su diseño pronunciado, ayuda a estilizar el cuello y el torso. El vestido también cuenta con mangas largas y fruncidos estratégicos en la zona de la cintura para lograr un efecto visual que ayuda a realzar la silueta sin perder la elegancia.

¿Por qué elegir un color joya para celebrar el fin de año?

Los tonos joya, como el azul profundo, el borgoña o el verde esmeralda, se han consolidado como los favoritos para eventos nocturnos y celebraciones de cierre de año, pues no solamente aportan lujo visual, sino que se adaptan de forma casi perfecta a cualquier tono de piel, y dependiendo de la textura en la que se luzcan, son capaces de elevar hasta un diseño muy sencillo.

El acabado satinado o el terciopelo son los textiles ideales para llevar con estos colores y lucir así un atuendo muy elegante al mismo tiempo que discreto en eventos formales o fiestas con toque elegante, como lo son las cenas de Año Nuevo.

Victoria Beckham heredó su estilo a sus hijos

Acompañada por David Beckham, quien apostó por un traje en color mostaza, y sus tres hijos, Romeo, Cruz y Harper, dejaron claro que la elegancia y la sofisticación son elementos esenciales del estilo personal de cada integrante de su familia.

Esta herencia de estilo la vimos replicada en Harper Beckham, quien, al igual que su madre, apostó por una prenda satinada; sin embargo, su vestido largo en color negro, el cual se cree también pertenece a los diseños de Victoria, combinó de forma impecable con unas sandalias negras de tiras y un bolso de Bottega Veneta, dejando claro que el estilo se lleva en el ADN.

Esta no es la primera vez que ambas comparten atuendos similares, pero esta aparición confirmó que entre madre e hija existe una complicidad única cuando se habla de moda y estilo.

El vestido verde satinado que Victoria Beckham lució en la boda no solo rompió el internet por la perfección de su estructura, la elegancia con que lo portó y el impecable diseño favorecedor, sino que también surgió como la inspiración perfecta para apostar por siluetas acinturadas y colores joya para nuestras cenas de fin de año.

Si hasta el momento aún no sabías qué actuando elegir para despedir el 2025, Victoria te acaba de dar la respuesta.