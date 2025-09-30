Suscríbete
Zendaya lleva el minivestido de invierno favorito durante Paris Fashion Week

Zendaya ha sido una de las invitadas especiales al exclusivo desfile Primavera/Verano 2025 de Louis Vuitton y ha sorprendido con su impactante look metalizado.

September 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
El Paris Fashion Week ha comenzado oficialmente para que los diseñadores más destacados del mundo de la moda den a conocer sus colecciones Primavera/Verano 2026, uno de los primeros en comenzar ha sido Louis Vuitton que dio cita a sus invitados en el Museo de Louvre.

Una de las principales invitadas ha sido Zendaya, la prometida de Tom Holland, que ha sorprendido a su llegada con un outfit metalizado que se ha robado todas las miradas.

El minivestido metalizado de Zendaya en el Paris Fashion Week

Zendaya deslumbró con el brillo de su minivestido metalizado en color plateado a su llegada al Museo de Louvre este 30 de septiembre.

La actriz de Euphoria y Dune realizó una maravillosa sesión de fotos al aire libre que permitió disfrutar del brillo metálico de su vestido de la colección Louis Vuitton Resort 2026, que bajo la luz del sol irradiaba pequeños destellos, antes de dirigirse a su asiento en la primera fila de la pasarela del director creativo Nicolas Ghesquiere.

El vestido se caracterizó por su base plata fundida a lo largo de sus mangas ribeteadas de piel, cuello también con acabado de piel y su parte delantera con lazos que daba un efecto iridiscente mientras Zendaya posaba para las cámaras bajo la luz del sol.

La prometida de Tom Holland acompañó el look con zapatillas de tacón alto en punta de color plata con acabado metalizado y como único accesorios su anillo de compromiso. En cuanto a su estilismo llevó el pelo con raya de lado y suaves ondas, maquillaje con un hermoso rubor rosado y labios en color malva, un look que va más en tendencia con el frío encanto del invierno.

Te podría interesar: ¿Qué tiene de especial el anillo de compromiso de Zendaya? Esto debes saber sobre la joya y sus planes de boda

Las uñas de Zendaya en la pasarela de Louis Vuitton

Sin embargo, uno de los detalles que también robó protagonismo en el look metalizado de Zendaya, fueron sus uñas en un tono rosa espuma, un hermoso y suave tono que suele alternar con su esmalte borgoña intenso.

Zendaya Louis Vuitton
Melisa Velázquez
