Así es el emotivo regreso a clases del príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella de Mónaco

El príncipe heredero Jacques y su hermana Gabriella de Mónaco, asistieron a su primer día de clases este lunes 8 de septiembre, acompañados de sus padres, Charlene y Alberto de Mónaco.

Los mellizos de 10 años comienzan un nuevo año escolar, perfectamente equipados con nuevas mochilas que están causando sensación entre los seguidores de la realeza.

El regreso a clases del príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella de Mónaco

La casa real de Mónaco, ha sido la encargada de compartir las fotos del primer día de clases de los mellizos, que posan junto a sus padres luciendo el uniforme de la institución Fraçois d’Assise-Nicolas Barré (FANB).

Las imágenes vienen acompañadas de un emotivo mensaje, para desear un maravilloso año escolar a todos los estudiantes.

“El príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella han reanudado el curso este lunes por la mañana. Un nuevo año escolar lleno de descubrimientos, amistades y aventuras les espera. ¡La Familia Principesca desea a todos los estudiantes del Principado un muy bonito comienzo de las clases!”.

Los accesorios de Jacques y Gabriella de Mónaco en su primer día de clases

A pesar de vestir el uniforme de su escuela, los príncipes no dudaron en imprimir su estilo personal con sutiles detalles que no han pasado desapercibidos.

El heredero al trono, Jacques, ha llevado una mochila de Roblox, reflejando su gusto por los videojuegos y el mundo digital, una elección muy popular entre los niños de su edad y que ha causado cierta polémica en los últimos años por su contenido violento, a pesar de ser una plataforma para niños.

Mientras tanto, la princesa Gabriella ha optado por una mochila de Labubu, un simpático monstruo colorido de origen coreano, que se ha convertido en una sensación entre las niñas de su edad por su diseño adorable y divertido.

¿Cómo es la escuela de Jacques y Gabriella de Mónaco?

La institución Fraçois d’Assise-Nicolas Barré también conocida como FANB, es un centro católico que se inauguró en 1859, y donde los mellizos han realizado sus estudios desde el 2021.

Sus instalaciones están situadas muy cerca del Palacio Grimaldi, lo que ha permitido que los príncipes estudien en un entorno seguro y cercano a su familia.

Con más de 1.170 alumnos y alrededor de 82 nacionalidades, es uno de los colegios más populares del Principado, además de combinar diversidad cultural con educación de excelencia.

