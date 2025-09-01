Así es la rutina de Meghan Markle preparando el desayuno con Archie y Lilibet

Durante la segunda temporada de ‘With Love, Meghan’, la duquesa de Sussex ha revelado detalles íntimos sobre su estilo de vida, y en uno de esos capítulos, Meghna Markle confesó lo especial que es para ella hacer el desayuno junto a sus hijos Archie y Lilibet.

Maghan también habló de sus gustos culinarios, pues aseguró que tanto sus hijos como el príncipe Harry, prefieren un desayuno sencillo.

Te podría interesar: Las revelaciones más impactantes de Meghan Markle en la segunda temporada de ‘With Love, Meghan’ en Netflix

Así prepara Meghan Markle el desayuno con Archie y Lilibet

Todo ocurrió mientras Meghan preparaba pan francés junto a su amigo Tan France en With Love, Meghan, que se estrenó el pasado 26 de agosto, donde revela cómo comienza su día a día.

“Preparo desayuno caliente casi todas las mañanas para los niños y mi esposo. Pero no es tan complicado como la gente cree. Es facilísimo de hacer”, dijo Meghan, de 44 años. “Parece una tarea ardua, pero solo hay que cortar pan, mojarlo en huevos y listo”.

A lo que Tan France respondió: “Estás en la plancha. No solo están comiendo cereales”.

Te podría interesar: La sorprendente razón por la que el príncipe Harry no aparece en la segunda temporada de With Love, Meghan

¿Qué desayunan Archie y Lilibet, los hijos de Meghna Markle y el príncipe Harry?

Meghan siguió compartiendo algunos detalles de los gustos culinarios de sus pequeños hijos de 6 y 4 años respectivamente.

“Sí, huevos fritos y panqueques”, dijo Meghan, “Pero me gusta preparar panqueques sorpresa para los niños, así que siempre les pongo semillas de lino molidas y semillas de chía. Y Lili me pregunta: '¿Me das semillas de chía? Quiero que tenga pecas’”.

Meghan asegura que el desayuno se ha convertido en uno de sus rituales del día favoritos, y que sin importar sus actividades, le dedica mucho tiempo a esta linda actividad junto a sus hijos.

“El ritual del desayuno es un momento sagrado en familia. Se organizan a su propio ritmo. Pueden hablar de lo que les entusiasma del día. Así que tómate un minuto de calma antes del día, independientemente de lo que te lleve el día”, dice Meghan.

La duquesa de Sussex compartió que le gusta trabajar en la presentación del desayuno de sus hijos, le gusta ver cómo se sorprenden y disfrutan de sus alimentos.

“Algo que hago con mis hijos, y debo decir que me lleva un poco más de tiempo, es que me gusta la presentación. Archie dice: ‘Ay, mamá, qué bonito se ve’”.

La rutina matutina de Meghan Markle

Durante una entrevista con la revista People, Meghan reveló detalles de su rutina matutina, revelando que tiene que levantarse más temprano para sorprender a sus hijos.

“Me levanto antes que mis hijos, así que normalmente me levanto a las 6:30, y luego los levanto, los visto y bajamos. Me encanta preparar el desayuno para mi familia”.

En esa misma entrevista habló de lo que suele prepararles para el desayuno:

“A mi esposo y a Archie les encantan los huevos fritos”, dice. “Hay mucho tocino por aquí. Y a veces no tienes tiempo para todo eso, y simplemente pones un gofre congelado en la tostadora y listo. Y no hay nada de malo en eso”.

