Así fue el emotivo momento en que Kate Middleton le contó a su hermano que se casaría con el príncipe William

Kate Middleton es uno de los personajes más sobresalientes en el nuevo libro de su hermano James Middleton, en el que ha revelado cómo fue el emotivo motivo en que la ahora princesa de Gales le contó que se casaría con el príncipe William.

A través de sus memorias, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (“Esta es Ella: la perra que salvó mi vida” las cuales saldrán a la venta el próximo 26 de septiembre, James Middleton ha hablado acerca de diversos capítulos de su vida, en donde Kate Middleton ha estado presente y viceversa.

Una de las cuestiones que se han revelado en los adelantos, tiene que ver con el compromiso de Kate Middleton y el príncipe William, pues en el libro da a conocer que cómo fue el momento en que Kate Middleton les contó a él y a su hermana Pippa que se casaría con el príncipe de Gales.

James Middleton expresó que tanto él como su familia lo supieron más o menos un día antes de que el compromiso se anunciase públicamente en noviembre de 2010: “Catherine, Pippa y yo salimos a dar un paseo con Ella y Tilly en nuestro pub más cercano, en un pueblo que linda con Bucklebury. Nos sentamos en una esquina, conversando discretamente”.

Kate Middleton compartó la noticia con sus hermanos un día antes de hacerlo público Instagram / Getty Images

“Pippa y yo quisimos demostrar lo entusiasmados que estábamos, pero tuvimos que ocultar nuestras emociones para que nadie sospechara nada. Le comunicamos discretamente que siempre estaremos ahí para apoyarnos los unos a los otros, sin importar lo locas que se pongan las cosas”, relató.

¿Cuándo se casaron el príncipe William y Kate Middleton?

El príncipe William y Kate Middleton se casaron el 29 de abril de 2011. La boda tuvo lugar en la Abadía de Westminster, en Londres, y fue un evento muy esperado y seguido a nivel mundial, con millones de personas viendo la ceremonia en vivo.