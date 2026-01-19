Así fue el tierno gesto de la princesa Leonor para consolar a la reina Sofía durante el funeral de Irene de Grecia

Este lunes se llevó a cabo el funeral de la princesa Irene de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas, en Grecia, un momento que ya resultaba bastante emotivo para la familia; el gesto que la princesa Leonor tuvo con su abuela, la reina Sofía, atrajo la atención de diversos medios internacionales. La reina Sofía despidió de forma oficial a su hermana y compañera de toda su vida en una ceremonia solemne en la que fue inevitable para la reina combatir las lágrimas.

La reina Sofía despide a su hermana, la princesa Irene

Como parte de los actos y homenajes que se orientaron a despedir de manera solemne a la princesa Irene, quien falleció el pasado 15 de enero a los 83 años, la reina Sofía, en compañía de la familia real española, viajó a Grecia para participar en el funeral de su hermana.

En un atuendo de luto, completamente de negro, la reina, quien se encontraba sentada entre la reina Letizia y su nieta, la princesa Leonor, no pudo evitar la emoción del momento y en varias ocasiones fue captada limpiando sus lágrimas con ayuda de un pañuelo.

Al percatarse de esta acción, la princesa Leonor no dudó ni por un segundo en tomar la mano de su abuela en un gesto de cariño y con el claro objetivo de reconfortar a la reina emérita.

El rey Felipe se une al consuelo

El tierno gesto de Leonor, quien también lucía triste pero serena por la pérdida de su tía abuela, no fue el único que quedó inmortalizado y considerado como uno de los más entrañables del momento, pues al momento, el rey Felipe VI se percató del difícil momento que estaba viviendo su madre, que decidió cruzar su brazo frente a su esposa, la reina Letizia, para sostener la mano de su madre en un gesto consolador y lleno de complicidad entre madre e hijo.

Irene Urdangarin fue otro miembro de la familia que lució visiblemente afectada por la partida de la princesa Irene. La hija de la infanta Cristina tampoco pudo evitar derramar algunas lágrimas al momento de despedir a su querida tía abuela.

Durante su salida del templo, Irene portó una de las tantas órdenes de la princesa de Grecia, y en compañía de su prima Victoria Federica y Arístides de Grecia, Irene no logró contenerse y rompió en llanto, dejando claro el gran vínculo que tuvo con “la tía Pecu”.

El funeral de la princesa Irene en un momento difícil para España

Aunque por sí sola La despedida de la princesa Irene fue un evento marcado por el dolor familiar, el contexto que se desenvuelve en España en estos momentos hace que la situación se considere aún más difícil.

Debido a que el funeral de la princesa de Grecia tuvo lugar en Atenas, el rey Felipe y la reina Letizia tuvieron que viajar a Grecia, sin saber que en España ocurriría un accidente ferroviario que cobraría la vida de varias personas. A pesar de su lejanía física, la casa real ha dejado claro el apoyo y solidaridad con los familiares de los acaecidos durante esta terrible tragedia.

El funeral de la princesa Irene de Grecia ha dejado diversas imágenes que se volvieron virales en cuestión de minutos por mostrar a los miembros de la familia real en su momento más humano, siendo el gesto de la princesa Leonor hacia su abuela, la reina Sofía, uno de los más emblemáticos de la jornada.