Carlos III no se rinde ante el cáncer: confirman que asistirá a este importante acto en medio de su tratamiento

El rey Carlos III participará en el emblemático Trooping the Colour, que se celebrará el próximo 14 de junio en Londres, según lo que confirmó la prensa estadounidense recientemente. Una noticia que no deja de soprender dado a que el monarca todavía se encuentra bajo tratamiento contra el cáncer.

Esta no será una aparición cualquiera. Por segundo año consecutivo, Carlos III no montará a caballo como lo haría un monarca tradicionalmente en este acto; en su lugar, recorrerá The Mall en un carruaje, acompañando a la reina Camila, de acuerdo con lo que publicó la revista People.

¿Cómo se encuentra la salud de Carlos III?

En tanto que este movimiento se trata de una decisión preventiva tomada por su estado de salud, pues recordemos que desde febrero del año pasado fue diagnosticado con cáncer, tras someterse a un prodecimiento de próstata. Este año, incluso ha experimentado varios altibajos, como en marzo que fue hospitalizado debido a los efectos de su tratamiento oncológico, aunque recibió el alta después de unas horas.

Carlos III fue hospitalizado a finales de marzo de este año debido a los efectos de su tratamiento oncológico Getty Images

Pese a este escenario, su agenda se mantiene activa. Este 9 de junio presidió la ceremonia de entrega de llaves en el Castillo de Lancaster. Además que hace dos semanas realizó una visita de Estado a Canadá. Una prueba del compromiso del rey hacia la corona británica pese a su enfermedad.

¿Qué es el Trooping The Colour?

Es un evento ceremonial que se celebra en honor al cumpleaños oficial del monarca británico. Si bien Carlos III nació el 14 de noviembre, el Trooping the Colour se realiza cada año, normalmente, el segundo sábado del mes de junio para aprovechar el buen clima de la temporada.

Durante esta acto, el rey preside una parada militar en la que participan regimientos de la Guardia Real y del ejército británico a caballo y a pie. Aunque este año, al igual que el anterior, Carlos no montará el caballo, sino que se trasladará en carruaje. Asimismo, dentro de este evento primero se lleva a cabo una ceremonia en Horse Guards Parade y luego se realiza un desfile real hasta el Palacio de Buckingham.

Carlos III decidió no montar a caballo en el Trooping The Colour de 2024 Chris Jackson/Getty Images

Se espera que, además de Carlos y Camilla, también acudan otros miembros de la Familia Real, como el príncipe William y Kate Middleton, así como los duques de Edimburgo, para presenciar el espectáculo aéreo sobre el balcón del Palacio de Buckingham.

Luego del Trooping The Colour vendrán otros eventos importantes en la agenda del monaca, como el servicio de la Orden de la Jarretera y el tradicionarl Royal Ascot. Por lo que la participación del rey en estos actos no solo darían cuenta de que su salud progresa favorablemente en medio de su tratamiento, sino que también buscarían ofrecer una imagen de fortaleza y estabilidad frente al pueblo británico.