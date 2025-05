Este es el polémico apodo con el que George, Charlotte y Louis llaman a Camilla Parker

Recientemente se reveló que los tres hijos de Kate Middleton y el príncipe William: George, Charlotte y Louis, no llaman a la esposa de su abuelo por su nombre; se dice que en lugar de llamarla Camilla Parker, los niños le dicen “Gaga”.

Así lo aseguró la misma reina Camilla, de acuerdo con el diario The Mirror. “Mis propios nietos me llaman GaGa. ¡No sé si es porque creen que lo soy! Es gracioso, pero aun así es muy dulce”, declaró la consorte, quien tiene cinco nietos propios, además de los hijos de los príncipes de Gales; y Archie y Lilibet del príncipe Harry y Meghan Markle.

Por otro lado, se dice, aunque no la conocieron, George, Charlotte y Louis tienen muy presente la imagen de Lady Di, a quien a menudo llaman en sus conversaciones como “abuela Diana”.

George, Charlotte y Louis le dicen “Gaga” a Camilla Parker Getty Images

¿Qué otros apodos tiene Camilla Parker?

De acuerdo al libro “The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”, recientemente lanzado por el biógrafo real Robert Hardman, antes de que Camilla fuera oficialmente una reina, su familia solía bromear sobre su próximo designio real, por lo que le adjudicaron el apodo de “Lorraine”, basado en una obra de teatro sobre “La Reine”, que en francés significa " la reina”.

Según un reporte del Daily Mail, a Camilla le pareció muy divertido el apodo, mientras que al entonces príncipe Carlos, simplemente no le pareció.

Se dice también que la fallecida princesa Diana de Gales llegó a otorgarle un mordaz apodo a la entonces amante de su esposo. Lady Di apodó a Camilla “la Rottweiler” y la culpó de la ruptura. Al desmoronarse su relación con Carlos, comentó en una entrevista televisiva en 1995: “Éramos tres en este matrimonio, así que estábamos un poco apretados”.

Lady Di tenía un apodo muy singular parareferirse a Camilla Parker Getty Images

¿Cuál es el apodo con el que los nietos de Camilla Parker llaman a Carlos III?

Así como los nietos de Carlos III tienen un apodo para la abuela de su esposo, los nietos de Camilla Parker tienen un designio especial para el rey.

De acuerdo con las declaraciones del hijo de Camilla, Tom Parker Bowles, el monarca es llamado “abuelo Gales” por sus propios nietos, mientras que los de su esposa lo llaman “Uppa”.

“Todos nuestros hijos, y también los hijos de mi hermana, han crecido con Gaga y Uppa. Han crecido desde una edad temprana sin conocer nada diferente. [Ellos conocen] a Gaga como Gaga, y saben que es una abuela realmente genial que de vez en cuando los mima de una buena manera”, dijo el hijastro del rey ante la revista People.

Asimismo, el escritor aseguró que sus hijos adoran al rey porque es un hombre bueno y agradable. “También ha sido un maravilloso abuelo adoptivo; obviamente, tiene sus propios nietos. Los niños lo adoran. Desde muy pequeño, les ha leído cuentos, ha estado presente y los ha hecho girar en torno a ellos”, sentenció.