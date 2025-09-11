Suscríbete
Desde la princesa Diana a Kate Middleton, las royals que nos enseñan a usar los mocasines este otoño

Las royals más sofisticadas han convertido a los mocasines en un imprescindible de su estilo, una pieza versátil que aporta elegancia a sus atuendos casuales y cómodos.

September 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Los mocasines se han consolidado como un clásico imprescindible para las mujeres que buscan comodidad sin renunciar a la elegancia, y aunque su origen es masculino, hoy se reinventan en versiones adaptadas al estilo de la mujer actual y sofisticada.

Se caracterizan por ser cómodos, versátiles que no llevan cordones y se pueden llevar en suela plana o con un tacón bajo, un estilo que poco a poco han ido incorporando también las mujeres de la realeza.

Estas mujeres que capturan las miradas con sus looks dignos de princesas de cuentos de hadas, también tienen muchos deberes reales, y en algunas ocasiones dejan sus zapatillas de cristal para dar paso a los mocasines, un diseño que les da confort en sus días ajetreados, sin perder la elegancia.

Princesa Diana

La princesa Diana fue la primera royal en incluir los mocasines en sus estilismos, fuera de los actos donde vestía prendas de alta costura, la princesa de Gales incorporó estos zapatos para sus looks casuales y sofisticados. Con ellos solía acudir a hospitales y reuniones benéficas.

Mirrorpix/Getty Images

Reina Letizia

La reina Letizia es otra de las royals que más recurre a los mocasines para darle un toque de confort y comodidad a sus looks, y los aprovecha en todas sus versiones, los de suela plana, con tacón bajo o incluso con plataformas.

Carlos Alvarez/Getty Images

Mary de Dinamarca

Mary es una de las mujeres de la realeza más activas, por lo que constantemente recurre a ellos para mantenerse cómoda; sin embargo, es importante destacar que suele elegir aquellos que están acompañados por detalles metálicos o borlas que les dan un toque mucho más glamuroso y menos casual

Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Kate Middleton

La princesa de Gales también ha recurrido a los mocasines, sobre todo en los actos reales donde se requiere de looks más casuales, que suele acompañar con jeans y suéteres cálidos.

Samir Hussein/WireImage

Sin duda alguna, los mocasines están ganando cada vez más relevancia en el mundo de la moda, pues se puede conseguir un look pulcro y elegante, pero con mucha comodidad.

Melisa Velázquez
