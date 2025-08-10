Suscríbete
Realeza

El “efecto Kate”, así es como la princesa de Gales influye en las ventas de las casas de moda británicas

Kate Middleton se ha consolidado como un verdadero ícono de la moda británica, impulsando millones en ventas con cada prenda que luce. ¿Cuál es el secreto detrás de su impacto en la industria?

August 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Efecto Kate Middleton en la moda

Efecto Kate Middleton en la moda

Getty Images

Kate Middleton se ha convertido en un talismán para las casas de la moda británica, pues desde que se anunció su compromiso con el príncipe William, la industria de la moda tuvo un crecimiento exponencial, dando lugar al famoso “efecto Kate”, ¿en qué consiste?

Te podría interesar: La herencia de 110 millones de dólares que Kate Middleton recibió de la reina Isabel II

También puedes leer:
Wimbledon Celebrity Sightings - Day 13
Realeza
La preocupante razón por la que el padre de Kate Middleton no la ha acompañado durante su recuperación
August 09, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Príncipe William y Kate Middleton con sus tres hijos.jpg
Realeza
Kate Middleton, mientras lucha contra el cáncer, toma vacaciones a 3 destinos con el Príncipe William y sus hijos
August 10, 2024
 · 
Shareni Pastrana

¿Qué significa el “efecto Kate” en la moda británica y qué tiene qué ver Kate Middleton?

De acuerdo con la edición británica de la revista Vogue, Kate Middolton vale mil millones de euros, luego de revolucionar el mundo de la moda, desde que se presentó con su vestido azul por primera vez como la prometida de William.

Ese hermoso vestido que tenía un valor de 385 libras, se convirtió en un éxito de ventas, se agotó en menos de un día solo porque Kate lo usó, y este fue solo el comienzo, pues cada prenda que la princesa de Gales usaba, se agotaba al instante.

Vestido de compromiso de Kate Middleton

Vestido de compromiso de Kate Middleton

Chris Jackson/Getty Images

Kate Middleton impulsa la moda británica, ¿cuánto dinero genera?

La revista considera que Kate es la consumidora más patriótica, pues en su clóset abundan prendas de marcas como Burberry, Alexander McQueen o Jenny Packham, lo que ha generado el crecimiento de la industria, todo por el “efecto Kate” o “economía Kate”.

Y no solo las grandes marcas se han visto beneficiadas, pues las pequeñas que replican los diseños que viste Kate o generan diseños similares, también han visto que sus ventas aumentan.

Te podría interesar: Así modificó Kate Middleton su anillo de compromiso, que también perteneció a la princesa Diana

Su vestido de novia, fue la inspiración para muchos otros modelos que generaron un ingreso de 42 millones de libras, haciendo de este diseño uno de los más icónicos, tanto como el de la princesa Diana o el de Grace Kelly.

Las bodas más caras del mundo

Las bodas más caras del mundo

Getty Images

Y las cifras continúan, en el 2022, otro de sus looks generó 3.8 millones de libras para la marca, y su vestido morado de Safiyaa, superó los 4.8 millones.

El efecto Kate Middleton en la moda

El efecto Kate Middleton en la moda

Karwai Tang/WireImage

Sin duda, la esposa del príncipe William no sólo es un ícono de la moda, también es una fuente de producción económica muy rentable.

kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
Cómo cuida Demi Moore su pelo largo
Belleza
¿Por qué Demi Moore se niega a cortarse el pelo después de los 60? Así cuida su melena XXL
August 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
7 prendas básicas de otoño que no pueden faltar en tu clóset si tienes más de 40.png
Moda
7 prendas básicas de otoño que no pueden faltar en tu clóset si tienes más de 40
August 10, 2025
 · 
Lily Carmona
Los tenis ballerina favoritos de las celebridades (y cómo adaptarlos a un look maduro).png
Moda
Los tenis ballerina favoritos de las celebridades (y cómo adaptarlos a un look maduro)
August 09, 2025
 · 
Lily Carmona
5 cortes con capas que estilizan el cuello y disimulan la papada a partir de los 30.png
Belleza
5 cortes con capas que estilizan el cuello y disimulan la papada a partir de los 30
August 09, 2025
 · 
Lily Carmona