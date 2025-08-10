El “efecto Kate”, así es como la princesa de Gales influye en las ventas de las casas de moda británicas

Kate Middleton se ha convertido en un talismán para las casas de la moda británica, pues desde que se anunció su compromiso con el príncipe William, la industria de la moda tuvo un crecimiento exponencial, dando lugar al famoso “efecto Kate”, ¿en qué consiste?

¿Qué significa el “efecto Kate” en la moda británica y qué tiene qué ver Kate Middleton?

De acuerdo con la edición británica de la revista Vogue, Kate Middolton vale mil millones de euros, luego de revolucionar el mundo de la moda, desde que se presentó con su vestido azul por primera vez como la prometida de William.

Ese hermoso vestido que tenía un valor de 385 libras, se convirtió en un éxito de ventas, se agotó en menos de un día solo porque Kate lo usó, y este fue solo el comienzo, pues cada prenda que la princesa de Gales usaba, se agotaba al instante.

Vestido de compromiso de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

Kate Middleton impulsa la moda británica, ¿cuánto dinero genera?

La revista considera que Kate es la consumidora más patriótica, pues en su clóset abundan prendas de marcas como Burberry, Alexander McQueen o Jenny Packham, lo que ha generado el crecimiento de la industria, todo por el “efecto Kate” o “economía Kate”.

Y no solo las grandes marcas se han visto beneficiadas, pues las pequeñas que replican los diseños que viste Kate o generan diseños similares, también han visto que sus ventas aumentan.

Su vestido de novia, fue la inspiración para muchos otros modelos que generaron un ingreso de 42 millones de libras, haciendo de este diseño uno de los más icónicos, tanto como el de la princesa Diana o el de Grace Kelly.

Las bodas más caras del mundo Getty Images

Y las cifras continúan, en el 2022, otro de sus looks generó 3.8 millones de libras para la marca, y su vestido morado de Safiyaa, superó los 4.8 millones.

El efecto Kate Middleton en la moda Karwai Tang/WireImage

Sin duda, la esposa del príncipe William no sólo es un ícono de la moda, también es una fuente de producción económica muy rentable.

