El inesperado consejo del rey Carlos III dio a un joven en plena lucha contra el cáncer

En un gesto inesperado y sorpresivo, el rey Carlos III ha decidido compartir un consejo sobre el cáncer a un joven estudiante que enfrenta el mismo diagnóstico. Una declaración que podría dar cuenta de cómo el monarca sobrellevaría la enfermedad

Fue durante el evento “Education and Skills Garden Party”, que tuvo lugar el pasado 14 de mayo en el palacio de Buckingham, en donde el rey le reveló a Stamford Collis, un estudiante de 22 años de la Universidad de Exeter que actualmente recibe tratamiento contra el cáncer, un consejo que ha dejado a todos sorprendidos.

¿Qué dijo Carlos III sobre el cáncer?

Durante su intercambio, el monarca le preguntó a Collis sobre su próxima terapia y le habló de la importancia de la alimentación en el proceso de recuperación. “Me preguntó sobre el tratamiento que empezaré en junio y me habló de alimentación y dieta”, dijo el joven estudiante a The Telegraph. “También me preguntó si me había sometido a radioterapia, la cual recibí a principios de este año”, indicó.

En su relato, Collins también señala que Carlos III le hizo énfasis en la comida y como esta podría beneficiarle en su tratamiento oncológico. “A veces se trata de la dieta y lo que comes. Puede ayudar”, según le dijo el monarca. Algo que daría cuenta de lo relevante que es el aspecto nutricional en este tipo de tratamientos.

La batalla de Carlos III contra el cáncer

Este consejo adquiere un significado especial considerando que el propio rey Carlos fue diagnosticado con cáncer el año pasado, tras someterse a una operación de próstata. Si bien nunca se dijo de qué tipo de cáncer se trata, el Palacio de Buckingham sí aclaró que no era cáncer de próstata.

Desde entonces, el monarca ha continuado con sus tratamientos y ha retomado sus funciones públicas. Sin embargo, en el proceso ha experimentado algunos altibajos, como cuando fue hospitalizado a finales de marzo de este año. Ello debido a los efectos secundarios del tratamiento.

El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024 Getty Images

Por otro lado, esta no es la primera vez que Carlos ha revelado detalles de su lucha contra el cáncer. En otros eventos, incluso, ha confesado algunos efectos del tratamiento. Por ejemplo, durante una visita al Museo de Aviación del Ejército en Hampshire en mayo de 2024, el rey le dijo a un veterano del ejército británico que había experimentado la pérdida del sentido del gusto.

Así, este tipo de acciones de Carlos no solo muestran su empatía y solidaridad con quienes enfrentan el cáncer, sino que tambiénn ofrece una visión más humana de su lucha contra el cáncer.