El sorprendente gesto del príncipe Harry que podría delatar un acercamiento con su hermano William

Nueva información de la prensa sugiere que un reciente gesto del príncipe Harry durante su breve estancia en el Reino Unido podría delatar un intento de acercamiento con su hermano mayor, el príncipe Wiliam. De acuerdo con supuestas fuentes cercanas del duque, este habría extendido “una rama de olivo” al heredero a trono británico.

De acuerdo con reportes periodísticos, Harry se habría alojado en el hotel Coworth Park, en Ascot, Berkshire, durante los días que asistió a la audiencia de dos días en el Tribunal Superior de Londres sobre la reducción de su protección policial en este país. Un hotel que quedaría cerca del lugar en donde vive su hermano William.

¿El príncipe William y Harry podrían reconciliarse?

Según lo publicado por el medio Express, este hotel de cinco estrellas se encuentra cerca de Adelaide Cottage, la residencia de William y Kate Middleton que está dentro de las inmediaciones del Castillo de Windsor.

El príncipe Harry se habría alojado cerca de la residencia en la que viven el príncipe William y Kate Middleton Getty Images

“Su decisión de alojamiento, que fue transmitida a Wills y Kate a través de los servicios de seguridad, fue vista como una rama de olivo potencial para hacer las paces después de tantos años distanciados”, según lo que recoge el citado medio de supuestos amigos de negocios cercanos a Harry.

Las mismas fuentes también señalan a Express que “Harry está realmente dispuesto a intentar salvar algún tipo de relación o incluso reabrir el diálogo” con William aunque “no han tenido ninguna conversación o discusión en profundidad” desde el fallecimiento de la reina Isabel II.

“Y algunos de nosotros vimos a Harry estando tan cerca de su hermano como un gesto de decir ‘oye, estoy aquí, cerca... ¿qué tal si intentamos arreglar las cosas?”, aseguran las fuentes el citado medio. “Lo triste es que muchos de nosotros, dentro de los círculos de amigos de Harry, sentimos que él quiere de alguna manera hacer las paces y volver a hablar”, puntualizan. Unas declaraciones que indican que es casi imposible una reconciliación entre los hijos del rey Carlos III en un corto o mediano plazo.

La lucha del príncipe Harry por recuperar su seguridad

El príncipe Harry acudió a una audiencia ante los tribunales de Londres en su lucha legal para recuperar la protección policial Getty Images

Por otro lado, el esposo de Meghan Markle se mantiene firme en su lucha por recuperar la seguridad policial que le fue retirada desde 2020, cuando dejó de ser miembro activo de la monarquía británica. Por ello es que los días 8 y 9 de abril asistió a un tribunal en Londres a una audiencia con el objetivo de apelar esta decisión del gobierno británico.

Druante estas audiencias, los abogados del duque afirmaron que el hecho de no contar con seguridad pondría “en juego” la vida del príncipe Harry y, además, alegaron que el pelirrojo royal no recibió un trato justo cuando el gobierno decidió retirarle la seguridad. No obstante, será en una fecha posterior cuando las autoridades den su veredicto final sobre el caso.