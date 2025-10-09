¿Es la princesa más rica? La riqueza de Beatriz de York aumenta millones

En medio de la polémica y caída en desgracia de sus padres, Sarah Ferguson y Andrés de York, la princesa Beatriz de York, se consolida como una empresaria exitosa luego del crecimiento exponencial de su empresa.

La sobrina favorita del rey Carlos III, fundó la sociedad BY-EQ en 2022, y para 2024 ha multiplicado sus ganancias exponencialmente, convirtiéndo su negocio en uno de los más lucrativos de la actualidad y el futuro inmediato.

¿Cuál es la empresa de Beatriz de York y cuáles son sus ganancias?

En 2022, la princesa británica de 37 años, fundó la sociedad BY-EQ, cuyo nombre responde a Beatriz de York Cociente Emocional (Inteligencia), se trata de una empresa dedicada al asesoramiento de otras compañías sobre la implantación de medidas de inteligencia emocional.

En un mundo donde la inteligencia artificial está ganando terreno, la empresa de Beatriz se está convirtiendo en una de las más exitosas del mercado, gracias a sus servicios más humanos.

De acuerdo con una investigación de Richard Eden, que fue publicada en el Daily Mail, la empresa de la princesa ganó una cifra de 274.846 libras, y aunque para muchos es una cifra pequeña, es un gran logró, pues durante su primer año, solo obtuvo 39.000 libras.

Básicamente, sacando la calculadora, el incremento positivo es del más del 600%, lo que se traduce en una empresa lucrativa que va creciendo y que tiene buenas proyecciones a futuro.

La carrera empresarial de Beatriz de York

Pero eso no es todo, la princesa Beatriz tiene otras fuentes de ingreso, pues también se toman en cuenta sus honorarios como consultora de Afiniti, una compañía de software, data e inteligencia artificial.

También obtiene ganancias de Purpose Economy Intelligence Ltd, la empresa de la actividades de información y tecnología de la que es directora y accionista al 45%.

Beatriz de York y su marido Edoardo Mapelli Mozzi, también fundador de su propia empresa Banda Property, enfocada al desarrollo inmobiliario e interior de lujo, se han consolidado como la gran y exitosa pareja de CEOs de la familia real británica.

