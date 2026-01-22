¿Escapó de la seguridad? Kate Middleton protagoniza tierna “huida” para saludar a una fan

Kate Middleton y el príncipe William visitaron Escocia con motivo de una visita oficial. Durante este viaje, los príncipes de Gales nos dejaron momentos entrañables y divertidos, dejando huella una vez más con su lado relajado y humano, en el corazón de más de un fanático de la realeza. Sin embargo, fue la princesa quien protagonizó una escena inesperada que sorprendió incluso a su equipo de seguridad, generando desconcierto en su equipo, pero gran simpatía en los simpatizantes que se reunían tras las vallas esperando poder saludar de cerca a Kate. Una fanática lo logró y Kate emprendió vuelo para llegar hasta donde se encontraba la joven, a quien alcanzó luego de correr ¡con todo y tacones!

Kate Middleton y el príncipe William visitan Escocia

El pasado 20 de enero, los príncipes de Gales realizaron un viaje oficial a Escocia con el objetivo de participar en diversas tradiciones patrimoniales de la comunidad, así como para visitar la Academia Nacional de Curling, donde no solo desearon suerte al equipo de Reino Unido por su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno, sino también para hacer una parada en Radical Weavers, en Stirling.

Durante su visita vimos a los príncipes tomarse fotos con Duke y Baron, dos esculturas de gran tamaño que forman parte de la obra The Kelpies, del artista Andy Scott; jugar un partido de curling donde la princesa resultó victoriosa; aprender el arte en la confección y elaboración del tradicional tejido tartán; e incluso degustar una refrescante pinta en el tradicional pub The Goth.

La tierna “huida” de la princesa de Gales

Mientras los príncipes realizaban un recorrido por Radial Weavers, cientos de fanáticos de la realeza se acercaron a saludar a los futuros monarcas. Fue en este momento en el que Kate Middleton realizó una carrera improvisada, sí, con todo y tacones, en dirección a la valla.

La acción tomó desprevenido a su equipo de seguridad, quien, desconcertado, solo miró cómo la princesa corría, quien, motivada por una fanática que llamó su atención, se acercó a saludar.

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar cómo Kate, quien ya se dirigía a su auto, emprendió una tierna “huida” en dirección a la multitud donde se le escuchó expresar “Hola, muchas gracias”, luego de recibir un pequeño ramo de flores.

Las escapadas de la princesa de Gales

Esta no sería la primera vez que Kate reacciona de esta manera ante la presencia de fanáticos de la realeza o ciudadanos que gustan de expresar un saludo. El año pasado, luego de una visita por la fábrica de textiles Corgi en Ammanford, la princesa de Gales detuvo a su equipo de seguridad para acercarse a saludar a la pequeña Lily-Rose de tres años, quien desde la cerca llamó su atención con un “Hola, princesa”, acción que motivó a Kate a alejarse de su auto para correr en dirección de la niña y responder con un tierno “Te escuché llamar”.

La tierna “huida” de Kate Middleton para saludar a una fan no solo se viralizó por lo emotivo del momento: ver a la princesa corriendo desde su auto en dirección a la multitud sin importarle su equipo de seguridad ni que trajera tacones, sino también por el gesto tan cálido y humano con el que se robó el cariño de más de una persona.