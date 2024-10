Esta fue la contundente frase con la que Sara Montiel llegó a definir su affaire con Juan Carlos I

La vida amorosa de Juan Carlos I ha sido desde siempre objeto de gran interés para la prensa y ha generado todo tipo de controversias a lo largo de los años. Recientemente, con la revelación de una serie de fotografías donde se le observa al emérito besándose apasionadamente con la ex vedette Bárbara Rey, se han desenterrado algunas de las historias de romances extramaritales que el exiliado royal mantuvo a lo largo de los años.

Sandra Mozarowsky y Rafaella Carrá, en los 70’s y Corinna Larsen en los 2000, son solo algunos de los nombres que más han resonado últimamente en los destapes amorosos del padre de Felipe VI.

Otra de las amantes que resalta en el historial pasional del emérito es Sara Montiel, la famosa actriz y cantante española fallecida en 2013, quien en el 2000 decidió publicar su libro autobiográfico “Memorias: vivir es un placer”, en el cual confesó varios detalles acerca de su cercana relación con Don Juan Carlos.

No dejan de salir a la luz los nombres de las amantes del rey Juan Carlos I Carlos Alvarez/Getty Images

¿Qué dijo Sara Montiel en sus memorias sobre su relación con Juan Carlos I?

“Yo entonces era Sara Montiel y era famosa en todas partes. Mientras que él, en cambio, todavía no era rey, sino un príncipe al que no todo el mundo sabía valorar como merecía”, aseguró la actriz en sus memorias. A su vez, afirmó “éramos muy jóvenes entonces y aún no sabíamos todo lo que el destino nos aguardaba”.

Sobre su primer encuentro con el entonces príncipe, Sara relata que este se suscita en 1960. “Tuve, por fin, la ocasión de estar junto al príncipe. Fue en una cena que me dio el embajador de Estados Unidos”, afirma Montiel en uno de sus fragmentos. “Todo fue tan agradable y estupendo que terminamos cantando, con el embajador al piano, su hija haciendo los baos y yo interpretando unas canciones sureñas que me había enseñado mi cocinera”, continúa la estrella.

Sara Montiel confirmó su relación con Juan Carlos I en sus memorias Getty

Respecto al mismo pasaje, la actriz precisa: “En la cena me sentaron a la derecha del embajador y a mi derecha estaba don Juan Carlos. Pero antes habíamos estado en un salón donde nos habían servido alguna bebida”, añadiendo que al pasar al comedor, de manera curiosa coincidió en la puerta con Don Juan Carlos, quien subsecuentemente le “cedió el paso”.

Fue cuando, coquetamente, Sara tuvo su primer acercamiento con el ahora ex monarca. “Primero Su Majestad, le dije. Se lo había dicho sonriendo, y él tal vez pensó que estaba siendo irónica con él, porque repuso: por el momento solo Alteza”, a lo que, con presteza, Montiel respondió: “Pues para mí será usted siempre mi Rey, le contesté”, continúa la actriz con su relato.

Fue esa contundente frase con la que se definió el resto de la relación entre el emérito y su amante, quienes nunca dejaron de frecuentarse, pese a que ambos se casaron y siguieron el respectivo rumbo de sus vidas.