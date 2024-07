Este es el elegante vestido lencero con el que Letizia Ortiz impone moda en sus vacaciones en Mallorca

Luego de darnos una lección de estilo en París, Letizia Ortiz se ha trasladado a Palma de Mallorca para dar comienzo a las tradicionales vacaciones de la Familia Real Española en la isla en donde ha demostrado una vez más porqué se ha convertido en todo un gran referente de la moda royal.

Aunque Felipe VI y su esposa estuvieron la semana pasada en la capital francesa para presenciar la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, los reyes ahora han dejado la representación de la Casa Real a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para apoyar a los atletas en la justa deportiva, mientras ellos ya se encuentran en el Palacio de Marivent.

El look con vestido lencero de la reina Letizia

El pasado domingo 28 de julio la consorte acudió a la clausura de la 14 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, en el centro cultural de La Misericordia, con un glamuroso diseño de Hugo Boss y el cual fascinó tanto a sus seguidores como a los expertos en moda.

Letizia Ortiz se decantó por un vestido metalizado de Hugo Boss Getty Images

Asimismo, el outfit en cuestión de Doña Letizia estaba conformado por un vestido midi lencero satinado en color plateado, con escote en V y de doble tirante que combinó con unas sandalias de tacón del mismo tono metalizado. En tanto que en accesorios, complementó con unos pendientes de rombos de Bárbara Goenaga y un bolso plateado con lentejuelas.

Mientras que este atuendo de la reina no ha pasado desapercibida ya que, una vez más, nos ha dado una lección de cómo lucir las últimas tendencias de moda de manera elegante sin importar la edad. Eso, sin contar que su apuesta de estilismo es ideal para lucir fresca y sofisticada en eventos formales.

Letizia Ortiz y su encuentro con Michael Douglas en Mallorca

No obstante, su look en este famoso festival de cine no es lo único que ha llamado la atención ya que también en el mismo la reina Letizia coincidió con el actor y productor de cine estadounidense Michael Douglas, a quien saludó poco antes de iniciar la ceremonia de entrega.

Letizia Ortiz entregó el Premio Masters of Cinema al actor y productor Michael Douglas Getty Images

La leyenda de Hollywood fue invitada al festival ya que se le otorgó el premio honorífico Masters of Cinema y el cual cabe resaltar que le fue entregado precisamente por la consorte. Por lo que después de este reconocimiento a su trayectoria, el artista de 79 años dio unas emotivas palabras de agradecimiento.