Este habría sido el pleito más fuerte entre Kate Middleton y Meghan Markle, según expertos

Uno de los altercados más fuertes entre Meghan Markle y Kate Middleton fue aquel que tuvieron en mayo de 2018, previo a la boda de la ex actriz californiana con el príncipe Harry de Inglaterra. Se dice que a consecuencia de un desacuerdo con el vestido de dama de la princesa Charlotte, hija de la princesa de Gales, tanto Meg como Catalina terminaron en lágrimas.

Aunque Kate hubiera querido que el conflicto quedara en privado, la prensa y las declaraciones del príncipe Harry en sus explosivas memorias “Spare” hicieron que el pleito se volviera muy popular, por lo que varios expertos han dado su opinión al respecto alrededor de todos estos años.

¿Qué sucedió en la disputa entre Meghan Markle y Kate Middleton previo a la boda de los duques de Sussex?

De acuerdo con las declaraciones dadas por el príncipe Harry en su libro, previo a la boda, la esposa del príncipe William le envió mensajes a Meghan expresándole sus preocupaciones sobre los vestidos de las damas de honor, específicamente el de Charlotte, por lo que la duquesa sugirió que Kate llevara a su hija a un sastre en el palacio para que le hiciera ajustes.

Kate Middleton y Meghan Markle habrían tenido un conflicto que las llevó hasta el límite a causa de un vestido de dama Getty Archivo

Más tarde, cuando las dos mujeres hablaron en persona, Kate supuestamente insistió en que el vestido de Charlotte era demasiado grande y la hizo llorar cuando se lo probó.

Meghan, ya abrumada por los preparativos de la boda, se sintió angustiada por la conversación y ambas terminaron en llanto.

Por su parte, Ajay Mirpuri, sastre de Meghan, afirmó ante el Mail que ninguna de las dos mujeres había tenido toda la culpa del disgusto.

Según el sastre, la atmósfera previa a la boda era tan tensa que “no le sorprendió” que la situación “terminara en lágrimas”. Mirpuiri comentó: “No tengo idea de qué medidas había recibido Givenchy, pero con nuestra experiencia y conocimiento pudimos ver de inmediato que los vestidos de las seis damas de honor tenían que ser arreglados, ya que no iban a quedar bien”. Sin embargo, la fuente dejó en claro que no fueron los arreglos a las prendas los que ocasionaron la molestia entre las royals.

Ajay Mirpuri confirmó que no vio la discusión entre las nueras de Carlos III, pero aseguró que el motivo del disgusto pudo deberse a que “las bodas pueden ser momentos estresantes para los miembros de la familia”, no porque existiera previamente una rivalidad entre las royals.

Kate Middleton y Meghan Markle terminaron en lágrimas tras una fuerte conversación Getty Images

Otro testimonio sobre el hecho es aquel dado por un ex empleado real en el libro, “Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants” de Tom Quinn, en el cual se afirma que ambas mujeres estaban “realmente molestas” por la situación.

Un ex miembro del personal le dijo al autor: “La verdad es que durante las discusiones sobre el vestido de dama de honor, Meghan dijo algunas cosas de las que se arrepintió y Kate dijo algunas cosas de las que luego se arrepintió, pero todo fue en el calor del momento”.

La misma fuente confirmó que en aquel pleito “¡Ambas mujeres estaban llorando a mares!”, lo cual haría a este el conflicto más grande entre las nueras de Carlos III.