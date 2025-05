Este sería el verdadero motivo por el que Carlos III no está dispuesto a hablar con el príncipe Harry

Los seguidores y expertos en realeza lo saben bien: el príncipe Harry y el rey Carlos III no tienen una buena relación desde hace años, por lo cual no se hablan, ni mucho menos se reúnen cada que el duque viaja al Reino Unido. Ni siquiera el cáncer que padece el monarca ha logrado volver a unir a padre e hijo.

Particularmente el distanciamiento entre el rey y su hijo menor se incrementó en 2023, año en el que el duque decidió publicar en un libro sus memorias, revelando así asuntos privados de la Familia Real. Las declaraciones por escrito del duque hicieron que la confianza de Carlos III en él se extinguiera, lo cual representa el verdadero motivo por el cual el soberano no está dispuesto a hablar de nuevo con el benjamín.

El príncipe Harry dio recientemente otra explosiva entrevista

Incluso hay quienes aseguran que no es que el rey Carlos no quiera hablar con el príncipe Harry, sino que “no puede” por motivos de seguridad, ya que cualquier conversación que mantengan podría ser nuevamente filtrada por el duque de Sussex. Así lo afirmó una fuente cercana al reino ante el Daily Express, medio que señala que “la confianza en la relación padre-hijo se ha perdido completamente”.

¿Por qué Carlos III ya no confía en el príncipe Harry?

“El rey siente que no puede hablar con su hijo menor porque no confía en que una conversación privada siga siendo privada”, sentencia el Express.

Por su parte, el Sunday Times informó que un amigo del rey dijo: “Harry solo ve conspiración cada vez que una decisión no le favorece. Es como un jugador en un casino que no puede irse; simplemente redobla la apuesta. Incluso cuando habla de reconciliación, lo hace con amenazas e ira”.

“No es que el rey no quiera hablar con él, es que no puede. ¿Cómo se puede tener una conversación privada y delicada cuando se sabe que acabará en un especial de noticias en cuestión de horas?”, agregó la fuente.

Carlos III ya no confía en el príncipe Harry

¿Cuándo podrían volver a hablarse el príncipe Harry y el rey Carlos III?: Esto se sabe

Recientemente, en una explosiva entrevista para la BBC, el propio príncipe Harry admitió que su padre no quiere hablarle. En declaraciones a Nada Tawfik, el duque dijo: “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por cuestiones de seguridad”. Tal afirmación deja en claro que el distanciamiento entre padre e hijo continuará de manera indefinida.

En el mismo diálogo, Harry también insinuó que el rey Carlos podría no volver a ver nunca a sus nietos, Archie, de cinco años, y Lilibet, de tres, debido a sus constantes temores por su seguridad en el Reino Unido, especialmente a raíz del juicio. En la entrevista, declaró: “No me imagino un mundo en el que pueda traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento”.

Por lo tanto, podemos deducir que si el rey interviniera en el otorgamiento de seguridad especial para Harry y su familia, el diálogo entre ellos podría reanudarse. Aunque esto es sólo una suposición.

Por último, los expertos citados por el Daily Express aseguran que quizás si el príncipe Harry intentara ganarse la reconciliación en lugar de exigirla, las cosas podrían irle un poco mejor y finalmente hacer las paces con su padre.