Estos son los nuevos cargos en contra de Marius Borg que provocaron su detención (otra vez)

Esta semana Marius Borg Høiby fue detenido, de nuevo, por la policía noruega tras ampliarle los cargos en su contra. Una situación que complica más el caso del joven de 27 años, quien ya enfrentaba desde antes acusaciones por violencia hacia varias de sus exparejas.

Recordemos que el pasado 4 de agosto el hijo de la princesa Mette-Marit fue arrestado por agredir físicamente a una joven que resultó ser su novia. Por lo que, tras este hecho, otras exparejas de Borg también salieron a denunciar haber sido agredidas por él.

Mientras que la reciente detención del joven se dio este lunes 18 de noviembre, a las 23.12 hora local, cuando iba en el coche con su novia, la misma a la que agredió hace tres meses.

Marius Borg fue detenido de nuevo por la policía la noche del pasado 18 de noviembre Getty Images

¿De qué se le acusa a Marius Borg?

Fueron las autoridades las que dieron a conocer, a través de un comunicado, que “la policía ha ampliado los cargos contra Marius Borg Høiby”. En tanto que esta imputación “incluye también un caso de infracción del artículo 291 b del código penal por mantener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto”, se lee en el mismo.

Mientras que la prensa noruega ha podido conocer más detalles sobre esta nueva y escabrosa acusación. “La víctima no forma parte del entorno de Marius Borg”, según lo que indicó el abogado de la policía, Andreas Kruszewski, al portal VG . “Ella no le conoce ni tiene relación con el caso”, apuntó. “Lo que puedo decir sobre ese incidente es que la víctima es una mujer de unos 20 años y que el incidente ocurrió en Oslo a principios de este año”, subrayó.

Además, Kruszewski explicó el motivo por el que el hijastro del príncipe Haakon fue detenido de nuevo. “Hicimos un arresto porque existía el riesgo de alterar las pruebas del caso”, enfatizó. “No puedo entrar en más detalles al respecto, más allá de dejar claro que se aplica tanto a la investigación táctica como a la técnica”, puntualizó.

Marius Borg Høiby negó los nuevos cargos en su contra @marius_borg

También, la citada publicación noruega reveló que el hijo de la princesa no mostró resistencia al momento de la detención. Aunque, por otro lado, el abogado de Marius, Øyvind Bratlien, indicó que su cliente no reconoce estos nuevos cargos en su contra. “Høiby no se declara culpable tras la ampliación de los cargos. Coopera bien con la policía y quiere dar explicaciones”, recalcó.

Por ahora, la situación del joven está por definirse ya que, si bien sigue bajo arresto, se desconoce si será presentado ante un juez para que le solicite la prisión preventiva. Pero en cualquier caso, este escándalo, además de salpicar a la monarquía noruega, también ha puesto en el ojo a la princesa Mette-Marit ya que la prensa nórdica ha señalado que ella tenía previo conocimiento de estas actitudes de su hijo.