¿Haakon de Noruega defiende a Marius Borg Høiby? Estás fueron sus primeras declaraciones

Han pasado 24 horas desde que la Fiscalía de Noruega acusó formalmente de 32 delitos a Marius Borg Høiby, cuatro de ellos por violación, y el príncipe heredero al trono, Haakon de Noruega, habló por primera vez del escándalo que no solo afecta al hijo de su esposa, Mette-Marit, sino a toda la familia real.

Te podría interesar: Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit, acusado por 32 delitos, incluyendo violación

Haakon de Noruega habla de por primera vez del proceso legal de Marius Borg Høiby

La Familia Real de Noruega se encuentra viviendo uno de los mayores escándalos de su historia, luego de que el primogénito de Mette-Marit de Noruega fuera acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro violaciones que ocurrieron de 2018 a 2024, la última después de que Marius fuera detenido por agresión.

Durante una rueda de prensa, Haakon, el futuro heredero al trono, finalmente habló sobre la difícil situación que se encuentra viviendo la familia:

“Todas las personas involucradas en este caso piensan probablemente que es desafiante y difícil”, durante su visita a Trondheim.

“Ahora se ha aclarado cuál es la acusación y esto debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina”, continuó diciendo, y aseguró que la familia continuará con sus responsabilidades reales.

“La familia real continúa solucionando las tareas que tenemos de la mejor forma posible. En cuanto al asunto, hay otros que están en mejor posición para hablar de ello”.

Estas declaraciones siguen al pequeño comunicado que ofreció la familia real, tras saber se la decisión de la Fiscalía: “Corresponde a los tribunales conocer este caso y llegar a una decisión”.

Haakon de Noruega habla de los problemas legales de Marius Borg Høiby Getty Images

Haakon de Noruega, padrastro de Marius Borg Høiby

Nacido en Oslo en 1997, Borg Høiby es fruto de una relación anterior de la princesa heredera Mette-Marit y no forma parte de la línea de sucesión ni ostenta título real, aunque sí ha gozado de los privilegios de crecer en la realeza.

Mette-Marit reveló que durante sus años universitarios, mantuvo una breve relación con el padre de su hijo, tras su separación, ella tuvo que ser madre soltera, hasta que conoció a Haakon y se casó con él.

Desde su adolescencia, su primogénito, Marius, ha enfrentado serios problemas con las adicciones, ha estado en instituciones de desintoxicación pero sin éxito, y finalmente parece que terminará en prisión, hoy en día se le conoce como “la oveja negra de la familia”.

