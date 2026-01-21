Kate Middleton deslumbra en Escocia con abrigo tartán y zafiros en un guiño al icónico estilo de Lady Di

Mientras el príncipe Harry llegó al Reino Unido para enfrentarse en un juicio contra medios británicos, Kate Middleton y el príncipe William viajaron a Escocia para cumplir con varios compromisos reales.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención, fue el estilismo de la princesa de Gales, quien estrenó un abrigo para la importante visita, y que ha recordado a la elegancia de la princesa Diana.

El abrigo de tartán azul y los zafiros que Kate Middleton lució en su viaje a Escocia

Durante su viaje a Escocia, Kate y William visitaron las localidades de Stirling y Falkirk para poner en primer plano las tradiciones escocesas que siguen conectando a las comunidades del país.

Para esta visita, Kate estrenó un nuevo abrigo de tartán azul, confeccionado exclusivamente para ella por el diseñador Saville Row Chris Kerr, con un tejido elaborado por la firma escocesa Johnstons of Elgin.

El abrigo de tartán azul y los zafiros que Kate Middleton lució en su viaje a Escocia Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Se trata de un diseño largo, discretamente entallado con hombros acentuados, solapas anchas, bolsillos y doble fila de botones, que combinó con un suéter de cuello alto y falda midi de color negro, y botas largas de gamuza.

También combinó el abrigo azul con joyas de zafiro, su icónico anillo de compromiso y pendientes de diamantes y zafiros, los mismo que le regalaron cuando se casó con el príncipe William en 2011.

Las joyas de zafiro de Kate Middleton Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Kate los lució por primera vez en público en el torneo de Wimbledon de 2011, y recuerdan a unos que usaba a menudo la princesa Diana en sus compromisos reales, un diseño convertible con zafiros de talla cabujón, adornados con diamantes.

Los pendientes de zafiro de la princesa Diana Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

La visita de Kate Middleton y el príncipe William en The Kelpies en Falkirk

El príncipe William y la princesa Kate hicieron una parada en The Kelpies, en Falkirk, las famosas esculturas de acero con cabeza de caballo, de 30 metros de altura, que encarnan la fusión del rico patrimonio y mitología escocesa con el poder de la industria y la ingeniería escocesas.

El día del Príncipe y la Princesa de Gales también incluyó una visita a la Academia Nacional de Curling, donde se reunieron con los equipos olímpicos y paralímpicos de curling de Gran Bretaña antes de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno y Paralímpicos en Milán-Cortina.

Los miembros de la realeza se reunieron con los equipos y escucharon sobre su entrenamiento antes de participar en el curling, que remonta sus raíces a la Escocia del siglo XVI.

