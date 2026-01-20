Kate Middleton y sus pendientes icónicos: joyas elegantes desde 600 pesos mexicanos

Kate Middleton es conocida por su estilo sobrio y elegante, y gran parte de su secreto está en los pequeños detalles que convierten cada look en único y memorable. En muchas ocasiones, ese toque especial lo logra a través de la elección de joyas, especialmente de sus pendientes.

Algunas de estas piezas poseen un gran valor histórico, muchas veces usados por la fallecida reina Isabel II o por su suegra, la princesa Diana; mientras que en otras ocasiones adquieren un significado mucho más personal.

Colección de pendientes de la princesa Kate Middleton

Estos son algunos de los pendientes que Kate Middleton usa con mayor frecuencia y que aportan un toque único y significativo a cada uno de sus looks, tanto en su día a día como en compromisos oficiales y eventos de gala.

Pendientes de perlas Collingwood

Estos pendientes fueron un regalo de bodas para la princesa Diana por parte de Collingwood, joyero de confianza de la familia Spencer, y que se convirtieron rápidamente en una de sus piezas más emblemáticas.

Su diseño elegante y atemporal, combina diamantes delicados con una perla luminosa, y desde que Kate los lució por primera vez en un banquete de Estado en 2017, se han convertido en un básico de su joyero, gracias a su versatilidad para acompañar tanto looks formales como formales.

Colección de pendientes de la princesa Kate Middleton Getty Images

Pendientes de hilo de sirena de Monica Vinader

La princesa de Gales es fiel a las joyas de Monica Vinader desde 2014 y suele lucir los pendientes Siren Wire, que están elaborados en vermeil de oro de 18 quilates con ónix verde, destacan por su diseño elegante, versátil y atemporal, ideal tanto para el día a día como para ocasiones más formales.

Colección de pendientes de la princesa Kate Middleton Getty Images

Pendientes de aro con cadena de Orelia

Estos pendientes se han convertido en un favorito tanto de Kate Middleton como de la presentadora Cat Deeley.

Se trata de los Orelia Chain Huggie Hoops, aros bañados en oro de 18 quilates con acabado de cadena y cierre de clic, que Kate los ha lucido en más de diez compromisos oficiales, demostrando su versatilidad para elevar desde looks casuales hasta estilismos más formales.

Colección de pendientes de la princesa Kate Middleton WPA Pool/Getty Images

Pendientes Robinson Pelham Tsar Star

La princesa de Gales deslumbró en el servicio de villancicos Together at Christmas con unos pendientes en forma de estrella de Robinson Pelham, los mismos que lució en el estreno de Top Gun: Maverick en 2022.

Pertenecen a la colección Tsar Star y están elaborados en oro blanco de 14 quilates con diamantes, su diseño versátil permite llevarlos de distintas maneras, convirtiéndolos en una opción ideal para looks de fiesta.

Colección de pendientes de la princesa Kate Middleton Getty Images

Pendientes de rubí de G Collins & Sons

Kate Middleton eligió unos pendientes colgantes de rubí de G. Collins & Sons para el Día del Armisticio, una joya que ya había lucido en anteriores actos de Estado.

Con un óvalo de rubí rodeado de diamantes, su diseño clásico y elegante ha inspirado versiones más accesibles en la calle principal, perfectas para elevar cualquier look.

Colección de pendientes de la princesa Kate Middleton Max Mumby/Indigo/Getty Images

La princesa de Gales demuestra una vez más que los pequeños detalles son los que hacen que un look sea memorable en cualquier ocasión.

