Realeza

Kate Middleton nos deja claro que la falda con botas largas serán el dúo infalible del otoño e invierno 2025

La princesa de Gales nos ha regalado varias lecciones de estilo, pero su última aparición junto a Melania Trump nos enamoró.

September 18, 2025 • 
Karen Luna
The Princess Of Wales Celebrates British Craftmanship

Getty Images

¿Será posible que Kate Middleton se vea más perfecta cada vez que aparece en público? Pues esta semana nos ha recordado porqué es una de nuestras gurús de moda, especialmente por su reciente atuendo otoñal que nos invita a regresar a las botas altas que se combinan con las faldas largas.

El look de Kate Middleton que impactó a Melania

Hace unas horas, la princesa de Gales y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fueron captadas durante el paseo real en los Frogmore Gardens. En las imágenes, la esposa del príncipe William modelaba un atuendo con los colores favoritos de otoño; hablamos del café y verde olivo.

En esta ocasión apostó por un blazer corto, estilo torero, que marcaba bien la cintura. Debajo, un chaleco café que tomaba vida con un moño a juego con su saco. ¡Un toque muy femenino y elegante que seguramente nos llevará a desempolvar los pañuelos que ya tenemos en casa!

Así se llevará la falda larga este otoño 2025

En cuanto a la parte inferior, Kate combinó una falda larga, con la cintura bien definida y una tela de caída rígida que alargaba visualmente las piernas. Y en cuanto al calzado, usó las botas altas, esas en tonos tierra que cada año vuelven con más fuerza.

Sin duda, este es uno de los looks que más tendremos presentes en esta temporada, porque si bien, tiene una vibra real, también nos permite conocer el lado más casual de la princesa de Gales. ¿Tú te atreverías a recrear el outfit de Kate Middleton con botas altas y falda larga?

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
