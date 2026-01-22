Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento por causa del ex príncipe Andrés

El pasado 20 de enero, la princesa Kate Middleton y el príncipe William realizaron un viaje a Escocia, donde asistieron a varios compromisos reales; sin embargo, en uno de ellos vivieron un momento incómodo.

Aunque el ex príncipe Andrés ha perdido sus títulos reales y privilegios, sigue siendo un problema para la monarquía, pues por su causa, los príncipes de Gales fueron confrontados por un hombre que exigía respuestas sobre el hermano del rey Carlos III y sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Kate Middleton y el príncipe William viven incómodo momento en Escocia por el ex príncipe Andrés

El momento ocurrió cuando Kate y William llegaron al pub The Gothenburg, ubicado en el pueblo de Fallin, un hombre se acercó a la multitud que saludaba animadamente a los príncipes, y comenzó a gritar: “¿Cuánto tiempo llevan sabiendo de Andrés y Epstein? ¿Cuánto tiempo hace que saben lo de Andrés y Epstein?”

Las imágenes de lo ocurrido se compartieron en el perfil de la plataforma X llamada Republic, un grupo de personas que exige la abolición de la monarquía en Reino Unido.

Mientras que Kate y William trataron de ignorar los gritos del hombre, las personas le decían al hombre que se “callara”, mientras él seguía gritando: “¿Han estado encubriendo a Andrés?”

Finalmente un agente de seguridad de Kate y William se acercó al hombre y le dijo: “Está bien, señor, ya basta. Aquí hay niños. Soy policía, ¿vale?” dijo.

Las consecuencias del ex príncipe Andrés por su relación con Jeffrey Epstein

Los supuestos vínculos de Andrew con Epstein volvieron a poner el foco en él en otoño de 2025, impulsados por la anticipación en torno a la publicación de las memorias póstumas de Giuffre, Nobody’s Girl.

El libro llamó la atención sobre su afirmación de que Epstein la traficó con el príncipe británico, incluyendo la acusación de que Andrés “creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”.

Los correos electrónicos filtrados en octubre también mostraron que Andrés estaba en contacto con Epstein después de que este afirmara haber cortado el contacto con él.

En octubre, el rey Carlos III tomó la medida sin precedentes de despojar a Andrés del estilo real, títulos y honores en medio de un renovado escrutinio sobre el supuesto alcance de su relación con el difunto Epstein.

Andrés, que ahora se llama Andrés Mountbatten-Windsor tras ser despojado de sus títulos reales, ha negado repetidamente los cargos en su contra.

