La curiosa manera en la que el príncipe William y Kate Middleton habrían destapado su noviazgo entre sus amigos

En los últimos días la Familia Real Británica se ha vuelto noticia luego de la publicación de una nueva biografía sobre Kate Middleton, en la que se dan a conocer varios detalles desconocidos sobre su vida como los inicios de su noviazgo con el príncipe William.

Y es justo en medio de este contexto en donde se reveló que luego de llevar en secreto su relación, el heredero al trono británico se habría visto forzado a aceptar su romance con Kate, de una manera bastante curiosa, gracias a una expareja del primogénito de Carlos III.

Una expareja del príncipe William lo habría forzado a aceptar su romance con Kate Middleton

Según lo que cuenta Robert Jobson en su libro Catherine, Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, fue en una reunión con sus compañeros de la universidad el escenario en donde el hermano del príncipe Harry habría destapado su relación que en aquel momento todavía no se hacía público.

“Entre la comunidad estudiantil era un secreto a voces que eran pareja”, dice Jobson. Sin embargo, su secretismo se vino abajo cuando “se produjo un momento revelador durante una cena con amigos a la que asistió Carly Massy-Birch (quien fuera una exnovia de William)”, y llevaran a cabo un juego conocido como “Yo nunca, nunca…”, explica el autor en un extracto de su obra.

El príncipe William y Kate Middleton se conocieron en 2001 Archivo

Este juego, común entre los jóvenes y que consiste en contar experiencias pasadas hizo que “quizás sin saberlo, Carly expuso el romance secreto de William con Catherine”, de acuerdo con lo que cuenta el también experto en realeza. No obstante, esta situación fue un “gran disgusto” para el príncipe.

Sin embargo, otra teoría que lanzó el escritor en su libro apunta a que, por la naturaleza de este juego, la expareja del príncipe lo habría llevado a él y a Kate a aceptar que no solamente eran amigos y que entre ellos había algo más que una simple amistad.

Aunque llama la atención que en el año 2011, que fue cuando se realizó la boda de William y Kate, Carly fue una de las invitadas a sus nupcias. Por lo que, con ello, podemos intuir que esta experiencia habría quedado en el pasado.

Los altibajos en la relación de Kate Middleton y el príncipe William

El príncipe William y Kate Middleton llegaron a separarse un tiempo durante el año 2007

Respecto a la historia de amor de los príncipes de Gales, no todo fue miel sobre hojuelas ya que, incluso, llegaron a separarse a principios del año 2007. Según cuenta el mismo libro, el príncipe William le habría hablado a Kate por teléfono para terminar su relación.

No obstante, al cabo de un tiempo reanudaron su relación y en 2010 el nieto de Isabel II le propuso matrimonio cuando se encontraban en Kenia. Mientras que al año siguiente se dieron el ‘sí, quiero’ en la Abadía de Westminster.