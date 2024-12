La curiosa tradición navideña que sigue uniendo a Juan Carlos I y a la reina Sofía

Es costumbre que, al llegar la época navideña, todas las Casas Reales y miembros de la realeza se dispongan a enviar postales con mensajes de gratitud y buenos deseos para el año que está por comenzar. La Familia Real española no es la excepción, ya que cada diciembre, los Borbón hacen llegar una emotiva postal, acompañada con un retrato familiar.

Este año, el Palacio de Zarzuela se dispuso a enviar su típica postal navideña el pasado lunes 16 de diciembre. En ella se observa una tarjeta que incluye una fotografía de Don Felipe y Doña Letizia posando al lado de sus dos hijas, la cual fue tomada el día que comenzaron los actos de celebración del X aniversario de la Proclamación.

Esta es la postal navideña 2024 de la Familia Real española Casa de S.M. El Rey

Además, la Familia de Don Felipe adjuntó en su postal navideña 2024 un mensaje que rinde homenaje a todas las víctimas afectadas por el fenómeno de la DANA, el cual azotó Valencia el pasado mes de octubre:

“Y busco un rostro que refleje luz,

alguien que como yo, teniendo muerte sólo,

tenga también, como tuviera yo,

venciéndola, la vida.

«Un rastro de felicidad», Francisco Brines.”

Cada uno de los miembros de la Familia Real de españa firmó la postal navideña 2024 Casa de S.M. El Rey

Además de tal información, también vale la pena destacar que en el caso de los Borbón no sólo la pareja reinante se dispone a enviar sus felicitaciones, sino que también los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, se toman el tiempo de hacer llegar a sus conocidos un conmovedor mensaje, el cual siempre firmar en conjunto.

Esa sería una tradición que, definitivamente, sigue ligando a los padres de Felipe VI, aunque se sepa que el trato entre ellos es casi nulo.

¿Qué dice la postal navideña 2024 de Juan Carlos I y la reina Sofía?

Según se ha comunicado desde la prensa española, en la tarjeta de felicitaciones que este año hizo llegar la pareja de ex monarcas se lee lo siguiente: “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2025”, palabras genéricas, pero que aún así fueron firmadas por el matrimonio.

Los reyes eméritos no abandonan la tradición de enviar una postal navideña en conjunto Casa de S.M. El Rey

Además del escueto mensaje, la postal de los eméritos se acompañó de una imagen religiosa. Este año se ha seleccionado un nacimiento que se encuentra ubicado en la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo.

Con la selección de dicha imágen queda más que claro que la relación entre Don Juan Carlos y Doña Sofía es más que distante, pues el hecho de que no se añada una fotografía a su tarjeta navideña deja entrever lo que todo el mundo ya sabe: no existen testigos sobre la convivencia de los ex monarcas.