La curiosa tradición real que rompieron Meghan Markle y el príncipe Harry en su boda y pocos lo notaron

La boda real entre el príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan Markle se celebró en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el sábado 19 de mayo de 2018, yendo en contra de una curiosa tradición real, la cual señala que las bodas reales deben celebrarse entre semana. Esta regla también fue rota por los reyes Carlos III y Camilla Parker.

Tal y como lo señala el Daily Mail, históricamente, las bodas reales se han celebrado entre semana. Por ejemplo, la reina Isabel y el príncipe Felipe siguieron este patrón, casándose el jueves 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster.

Otro ejemplo de royals que sí se apegaron a la tradición son el príncipe William y Kate Middleton, quienes se casaron el viernes 29 de abril de 2011, día declarado festivo.

Kate Middleton y el príncipe William sí se casaron entre semana Getty Images

¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry fueron en contra de la tradición real casándose un sábado?

De acuerdo con el Daily Mail, no existe una razón en particular por la cual los duques de Sussex hayan decidido casarse en sábado, por lo que no se puede asegurar que su intención haya sido ir en contra de las reglas de la realeza.

Simplemente, existe la posibilidad de que Harry y Meghan hayan querido celebrar en el día que más comúnmente se celebran las bodas. Además de que a ninguno de ellos le importó que ese día la Capilla estuviera más concurrida de lo normal.

Según señala el Mail, por consideraciones prácticas, la Abadía de Westminster y la Capilla de San Jorge celebran servicios regulares los fines de semana, y la realeza puede intentar evitar alterar estos horarios, pero a los Sussex no les fue relevante esta variable.

El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron en sábado Getty Images

¿Por qué Carlos III y Camilla Parker también se casaron un sábado?

Por otro lado, existe el caso de Carlos III y Camilla Parker, quienes inicialmente no tenían planeado romper la tradición real. Esta pareja pretendía contraer nupcias el viernes 8 de abril de 2005 en el Windsor Guildhall, la ceremonia se pospuso cuando el Vaticano anunció que el funeral del Papa Juan Pablo II tendría lugar ese mismo día.

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que el funeral del Papa debe tener prioridad e insistió en que el entonces príncipe de Gales estaba muy interesado en ser sensible. Por lo tanto, en señal de respeto, Carlos asistió a la Misa de Réquiem en nombre de su madre, la reina Isabel y retrasó su boda un día.

Finalmente, Carlos y Camila se casaron en una ceremonia civil en el Windsor Guildhall, seguida de un servicio de oración y dedicación de la Iglesia de Inglaterra en la Capilla de San Jorge.