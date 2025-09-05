La fortuna personal de Kate Middleton: ¿a cuánto asciende y de dónde proviene?

Aunque muchos pueden pensar que Kate Middleton puede darse un estilo de vida envidiable gracias a la corona británica por estar casada con el príncipe William, están muy equivocados, pues la princesa de Gales ya era una persona rica antes de casarse con el futuro rey del Reino Unido.

Antes de casarse con William, Kate ya contaba con una vida llena de comodidades; sin embargo, tras su boda con el futuro rey del Reino Unido, su fortuna ha cambiado considerablemente.

¿De cuánto es la fortuna de Kate Middleton?

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, la fortuna personal de Kate, asciende a los 10 millones de dólares; sin embargo, palidece con los 100 millones de dólares a los que es acreedor el príncipe William.

¿Cómo hizo su fortuna Kate Middleton?

Antes de su boda con el heredero al trono del Reino Unido, Kate ya disfrutaba de una posición económica muy buena, proveniente de un fondo fiduciario familiar que, para 2014, se valoró en más de 3.700.000 dólares, de acuerdo con Daily Mail.

Por otra parte, Kate recibe un sueldo por ser miembro activo de la realeza, la princesa de Gales no asiste a todos los eventos reales solo por diversión, ella recibe un sueldo a través de la Subvención Soberana, un fondo común de dinero público que cubre las obligaciones oficiales de los miembros de la realeza.

Este sueldo se verá considerablemente incrementado cuando el príncipe William sea rey, y ella tome el papel de reina consorte.

Fortuna de Kate Middleton Getty Archivo

¿Qué pasaría si Kate Middleton se divorciara del príncipe William?

Aunque Kate es miembro de la realeza, ella no posee nada de la familia real británica, y si en algún momento decide divorciarse de William y dejar la realeza, no recibiría bienes, lo de la realeza es de la realeza.

Sin embargo, es probable que, como ocurrió con la princesa Diana, Kate reciba una compensación económica en efectivo, además de un sueldo si decidiera seguir trabajando en la monarquía.

