La ONU busca intervenir para la abolición de la estricta ley sálica de la Casa Imperial de Japón: ¿en qué consiste?

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se reunió para revisar las políticas de Japón sobre las mujeres, en la cual también se abordó la Ley Sálica con la que actualmente se rige la Casa Imperial japonesa.

Dicha reunión tuvo lugar a mediados de este mes en Ginebra, Suiza, en la que se hizo un reclamo a revisar el Código Civil de aquel país ya que este exige que las parejas tengan el mismo apellido al contraer matrimonio. Y, generalmente, son las mujeres las que terminan por adoptar el de sus maridos.

La ONU pide revisar la Ley Sálica de la Casa Imperial de Japón

Un panel conformado por 23 expertos es el encargado de revisar el cumplimiento de las políticas de género que 189 países han firmado, entre ellos Japón que lo hizo en 1985. En tanto que dichas normas tienen como finalidad eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer y corregir las desigualdades de genero.

En la Familia Imperial de Japón solo los varones pueden acceder al trono Anadolu/Anadolu Agency via Getty Images

Y fue justamente este panel el que ha recomendado que se ponga atención en la ley sálica, ya que ello no permite que las mujeres de la Familia Imperial puedan algún día convertirse en emperatrices. Sin, embargo, estas recomendaciones del comité de La ONU no tienen carácter jurídico, por lo que no es una petición que sea obligatorio seguir en el país nipón.

Por otro lado, un representante del gobierno japonés, Keiko Okada, ya ha adelantado este tema no es apropiado discutirlo en un comité, ya que “la norma cuenta con el apoyo público gracias a su historia y tradición”. Aunque la población japonesa también empieza a presionar fuertemente sobre este tema ya que un buen sector de la sociedad del país no ve con buenos ojos que en pleno 2024 exista esta medida.

Sin embargo, el hecho de que esta norma siga vigente ha puesto a la realeza nipona en peligro ya que actualmente existen muy pocos miembros varones que puedan heredar el trono del Crisantemo.

¿En qué consiste la ley sálica?

La ley sálica no permite que las mujeres de la Familia Imperial accedan al trono del Crisantemo Getty Images

Esta antigua norma es un principio jurídico que históricamente ha excluido a las mujeres de la sucesión al trono o de la herencia de ciertos títulos nobiliarios. Se originó en la Europa medieval y se basa en la premisa de que solo los varones pueden heredar.

Mientras que su nombre se debe al pueblo germánico de los salios (en latín, Salii), que habitaba la región de Frisia, en la actual Alemania. Este pueblo fue uno de los primeros en adoptar y promulgar este tipo de ley de sucesión, que luego se extendió a otras regiones de Europa a través de los francos, quienes se encargaron de popularizarla.

Actualmente son muy pocos los países que se siguen rigiendo bajo la ley sálica, como es el caso de Japón, los principados de Mónaco y Liechtenstein, así como Brunéi, Bután, Camboya, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, y Tailandia. Todos ellos con sistemas en los que dan preferencia a los varones.