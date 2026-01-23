La princesa Amalia termina su entrenamiento militar, ¿qué sigue en su formación real?

La princesa Amalia continúa con paso firme su preparación institucional de camino al trono. Esta semana la Casa Real de los Países Bajos confirmó a través de un post en redes que la heredera al trono concluyó de forma satisfactoria su entrenamiento militar general, una formación de carácter intensivo que tuvo dos semanas de duración y que forma parte importante de su preparación como futura jefa de Estado.

La princesa Amalia asciende un grado en su preparación institucional

La princesa Amalia fue ascendida al rango de cabo 1.° luego de haber completado con éxito el programa Defensity College del Ministerio de Defensa, situación que la ha hecho acreedora al título de “cabo Amalia”.

Su ceremonia se realizó en la Real Academia Militar de Ermelo, donde se formalizó su estatus dentro del ejército luego de la lectura de la cédula real, al evento acudió la reina Máxima de Holanda.

Para el momento, Amalia hizo cambio de su gorra de campaña por una boina correspondiente a su nuevo rango y al mismo tiempo fue acreedora de la insignia que la acredita en su nueva posición.

¿Qué sigue en la formación real de la princesa?

Que Amalia haya finalizado este entrenamiento no quiere decir que dejara del todo el ámbito militar. De acuerdo con información brindada por la propia casa real, la princesa continuará con su preparación dentro del Ministerio de Defensa, donde actualmente desempeña actividades como asistente estudiantil en el Estado Mayor de la Defensa.

Supuesto forma parte de un programa diseñado para estudiantes que combinan su formación académica con el aprendizaje militar.

Este trabajo no la beneficia con ningún tipo de remuneración económica, un detalle que la monarquía resaltó luego de recibir críticas públicas relacionadas con el uso de fondos estatales en la formación de la princesa.

La princesa Amalia sigue los pasos de su padre

No es ninguna casualidad que la princesa Amalia haya elegido una preparación militar, pues su padre, el rey Guillermo Alejandro, también tuvo una formación dentro de las fuerzas armadas. Además, su papel como monarca lo posiciona dentro del sistema militar del país y esta será una responsabilidad que Amalia heredará cuando llegue su momento de ascender al Trono.

Una vez que la princesa finalice esta etapa, seguirá combinando sus estudios con la preparación institucional, pues para los reyes es importante que Amalia se prepare antes de que sea integrada de forma activa en la agenda oficial. De esta forma, la princesa iniciará con compromisos internacionales una vez que haya concluido su fase formativa.

A pesar de que la princesa Amalia apenas cuenta con 22 años de edad, la culminación de su entrenamiento, así como la obtención de su grado como cabo 1.°, ya están perfilando su imagen y postura como futura reina.

Recordemos que la preparación es vital para que ella desempeñe a la perfección el papel que le tocará asumir en el futuro.