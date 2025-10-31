Suscríbete
Realeza

La princesa Leonor cumple 20 años y rechaza el regalo de cumpleaños de su abuelo Juan Carlos I

La reina Letizia y el rey Felipe VI habrían prohibido a la princesa Leonor recibir el regalo de su abuelo, el rey Juan Carlos I, por su cumpleaños.

October 31, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cumpleaños número 20 de la princesa Leonor

Getty Images

Este 31 de octubre, la princesa Leonor está celebrando su cumpleaños número 20, y se dice que la hija primogénita de la reina Letizia y el rey Felipe VI se reunirá con la familia en Madrid para celebrar y pasar su gran día en familia.

Sin embargo, en medio de la felicidad por celebrar un año más de vida, la princesa ha resultado afectada por la polémica que rodea a su abuelo, el rey Juan Carlos I, con quien su relación es casi nula.

El regalo del rey Juan Carlos I que la princesa Leonor ha rechazado

El rey Juan Carlos I ha vivido en el exilio desde el año 2020 y está próximo a publicar un libro donde relata sus memorias, y donde asegura que la reina Letizia y su hijo, el rey Felipe VI han sido parte fundamental de sus desgracias.

Sin embargo, para nieta Leonor, la futura reina de España, no ha tenido más que buenos deseos, pues asegura que ella no tiene la culpa de lo que ha pasado en los últimos años.

Ahora que la princesa de Asturias está cumpliendo 20 años, recuerdan la vez que el rey Juan Carlos le regaló un coche nuevo por su mayoría de edad, y que Leonor tuvo que regresar por órden de sus papás, los reyes de España.

El rey Carlos tenía como tradición regalar a sus nietos su primer coche y pagar por el carnet de conducir, a su hijo Felipe le regaló un Seat; sin embargo, evitaron que siguiera la tradición con Leonor.

Lo hizo con los Urdangarin y con los Marichalar, pero en el caso de Leonor y Sofía, Letizia y Felipe VI han devuelto ambos regalos, pue no quieren nada que provenga del dinero negro del emérito.

La princesa Leonor con su abuelo, el rey Juan Carlos I

Carlos R. Alvarez/WireImage

La relación de la princesa Leonor y el rey Juan Carlos

Se dice que desde que Juan Carlos se fue de España, la princesa Leonor ha tenido muy poca relación con su abuelo, incluso se ha llegado a mencionar que se han reunido un par de veces junto a la infanta Sofía.

Medios españoles como el Confidencial, aseguran que la influencia de la reina Letizia ha hecho que la relación sea más cercana; sin embargo, esto no ha enviado que el ex jefe de Estado haya dedicado unas palabras a Leonor como futura reina de España en su libro de memorias.

Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española”.

princesa Leonor Juan Carlos I
Melisa Velázquez
