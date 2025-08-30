La razón por la que Kate Middleton y el príncipe William tardaron mucho tiempo en decirle a George que será rey

El hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe William, no es un niño cualquiera, con tan solo 12 años, el príncipe George ya está consciente del papel tan importante que juega en la familia real británica, pues en un futuro, será el rey del Reino Unido.

Sin embargo, sus padres, los príncipes de Gales, evitaron el mayor tiempo posible para decirle la verdad, ¿cuál es la razón?

Te podría interesar: Así es el collar de perlas que diseñó Kate Middleton y sigue siendo un éxito de ventas

¿A qué edad se enteró el príncipe George que será rey?

De acuerdo con Robert Lacey, especialista en la realeza, el príncipe se enteró de su futuro como monarca cuando tenía 7 años, Kate y William habían evitado hablar sobre su importante destino, ya que quería priorizar su infancia.

“Realmente ha tenido un período de infancia normal”, dijo Lacey en exclusiva para la revista People. “William retrasó deliberadamente esta noticia hasta el último momento. Demuestra especial cuidado y consideración; también nos dice algo sobre cómo se sentía él respecto al peso de la corona”, añade Lacey.

William ha querido darle a sus hijos una infancia normal, siguiendo probablemente el ejemplo de su madre, la princesa Diana, que quiso hacer lo mismo con él y su hermano Harry.

“William se toma su papel de padre del futuro rey tan en serio como se toma su papel de futuro rey. Eso es fundamental. Su principal prioridad es asegurarse de que lo disfruten en lugar de temerlo”.

¿Por qué Kate y William decidieron decirle la verdad a George a los 7 años?

Tras el diagnóstico de cáncer del rey Carlo III, el príncipe William tendrá que tomar su papel como rey, y su hijo George llevará el título de príncipe de Gales, fue cuando sintió que había llegado la hora de que su hijo supiera la verdad.

“Querrían que George se centrara en tener libertad antes de darle cualquier título real”, dice una fuente del palacio.

“Me imagino que cuando William habla con George sobre este tipo de cosas, usa palabras como ‘destino’ en lugar de ‘deber’. ‘Deber’ transmite una sensación de estar atrapado; ‘destino’ transmite una sensación de elección”, añade Lacey.

De hecho, los tiempos han cambiado. Mientras que al rey Carlos lo llamaban “Señor” en la escuela, a William lo llamaban por su nombre de pila, y con Geroge ocurre lo mismo.

“Es una evolución, y con razón”, señala una fuente cercana.

