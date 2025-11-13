Suscríbete
Realeza

La reina Camilla revela la impresionante actividad física que la mantiene ágil a los 78 años

La reina Camilla ha revelado la rutina de ejercicio que le ayuda a conservar su bienestar y vitalidad a los 78 años, una práctica que ha mantenido desde su juventud.

November 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
La reina Camilla confiesa que practica ballet para mantenerse con agilidad a los 78 años

La reina Camilla confiesa que practica ballet para mantenerse con agilidad a los 78 años

Getty Images

El pasado 12 de noviembre, la reina Camilla se reunió con algunos bailarines del English National Ballet en el Palacio de Buckingham, con motivo de su 75 aniversario, donde también disfrutaron de una presentación especial de la bailarina Sangeun Lee.

Durante la recepción, la Reina no sólo disfrutó de la presentación, también confesó lo mucho que adora esta danza, y que se ha convertido en un divertido pasatiempo que disfruta practicar.

Te podría interesar: Sarah Jessica Parker rinde homenaje a la reina Camilla con una reverencia digna de realeza

Sigue leyendo...
Cómo se vería la princesa diana en la actualidad.jpg
Así luciría Diana de Gales en la actualidad y con 62 años, según la inteligencia artificial
June 19, 2023
 · 
Redacción Vanidades
tierno-metodo-kate.jpg
El tierno y poco convencional método que usó Kate Middleton para decidir el nombre del príncipe George
June 16, 2023
 · 
Editorial

La reina Camilla confiesa que practica ballet para mantenerse con agilidad a los 78 años

Tras recibir de regalo un par de zapatillas de punta, Camilla bromeó: “Las pondré a prueba y les daré envidia a todas. ¡Gracias!”.

Al evento, también asistió la presentadora de televisión, Angela Rippon, que participó en el Strictly Come Dancing en 2023, y quien conoce la afición de la reina Camilla por el Ballet.

La convencí para que se uniera al grupo Cisne de Plata y se toma las clases muy en serio porque justo estábamos hablando de cómo bailar es una forma estupenda de ponerse y mantenerse en forma”, aseguró Angela.

Camilla asiste a clases de ballet para personas mayores llamadas “Silver Swans”, una iniciativa de la Royal Academy of Dance.

La reina Camilla apreciando la danza de la bailarina Sangeun Lee

La reina Camilla apreciando la danza de la bailarina Sangeun Lee

Pool/Getty Images

Te podría interesar: ¿No es una joya real? Este es el verdadero significado del llamativo broche de pirata de la reina Camila

Beneficios del ballet para mujeres mayores de 70

De acuerdo con la entrenadora personal, Nicole Chapman, afirma que el ballet es un excelente ejercicio para mujeres mayores de 70, y puedes beneficiarte de esta disciplina a pesar de no haberla practicado antes.

Puede que nunca hayas pisado un estudio de danza ni hayas tenido un par de zapatillas de ballet, pero los fundamentos del ballet (estabilidad central, movilidad, flexibilidad y fuerza) son invaluables”, asegura.

Esto se aplica a lo largo de la vida, pero se vuelven aún más importantes a medida que envejecemos. Estos elementos ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación y la postura, todos los cuales juegan un papel clave en la reducción del riesgo de caídas y en el mantenimiento de huesos y articulaciones fuertes y sanos”, añade.

Reina Camilla
Melisa Velázquez
Relacionado
El traje ejecutivo de la reina Letizia en su último día en China
Realeza
La reina Letizia deslumbra con un traje color vino, el look ejecutivo perfecto para triunfar en la oficina este invierno
November 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Dua Lipa .png
Belleza
5 tonos de tintes para morenas que son perfectos para lucir joven en Navidad
November 13, 2025
 · 
Karen Luna
Sharon Osbourne revela el detalle que tuvo el rey Carlos III tras la muerte de Ozzy Osborne
Realeza
El lindo detalle que el rey Carlos III tuvo con Sharon Osbourne tras la muerte de Ozzy
November 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton revela fecha y temática de su servicio de villancicos “Juntos en Navidad”
Realeza
Kate Middleton revela la fecha y el tema de su concierto de villancicos navideños, ¡con una estrella de Hollywood como invitada!
November 13, 2025
 · 
Melisa Velázquez