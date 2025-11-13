La reina Camilla revela la impresionante actividad física que la mantiene ágil a los 78 años

El pasado 12 de noviembre, la reina Camilla se reunió con algunos bailarines del English National Ballet en el Palacio de Buckingham, con motivo de su 75 aniversario, donde también disfrutaron de una presentación especial de la bailarina Sangeun Lee.

Durante la recepción, la Reina no sólo disfrutó de la presentación, también confesó lo mucho que adora esta danza, y que se ha convertido en un divertido pasatiempo que disfruta practicar.

Te podría interesar: Sarah Jessica Parker rinde homenaje a la reina Camilla con una reverencia digna de realeza

La reina Camilla confiesa que practica ballet para mantenerse con agilidad a los 78 años

Tras recibir de regalo un par de zapatillas de punta, Camilla bromeó: “Las pondré a prueba y les daré envidia a todas. ¡Gracias!”.

Al evento, también asistió la presentadora de televisión, Angela Rippon, que participó en el Strictly Come Dancing en 2023, y quien conoce la afición de la reina Camilla por el Ballet.

“La convencí para que se uniera al grupo Cisne de Plata y se toma las clases muy en serio porque justo estábamos hablando de cómo bailar es una forma estupenda de ponerse y mantenerse en forma”, aseguró Angela.

Camilla asiste a clases de ballet para personas mayores llamadas “Silver Swans”, una iniciativa de la Royal Academy of Dance.

La reina Camilla apreciando la danza de la bailarina Sangeun Lee Pool/Getty Images

Te podría interesar: ¿No es una joya real? Este es el verdadero significado del llamativo broche de pirata de la reina Camila

Beneficios del ballet para mujeres mayores de 70

De acuerdo con la entrenadora personal, Nicole Chapman, afirma que el ballet es un excelente ejercicio para mujeres mayores de 70, y puedes beneficiarte de esta disciplina a pesar de no haberla practicado antes.

“Puede que nunca hayas pisado un estudio de danza ni hayas tenido un par de zapatillas de ballet, pero los fundamentos del ballet (estabilidad central, movilidad, flexibilidad y fuerza) son invaluables”, asegura.

“Esto se aplica a lo largo de la vida, pero se vuelven aún más importantes a medida que envejecemos. Estos elementos ayudan a mejorar el equilibrio, la coordinación y la postura, todos los cuales juegan un papel clave en la reducción del riesgo de caídas y en el mantenimiento de huesos y articulaciones fuertes y sanos”, añade.

