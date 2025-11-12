Sarah Jessica Parker rinde homenaje a la reina Camilla con una reverencia digna de realeza

El pasado 11 de noviembre, Sarah Jessica Parker tuvo la oportunidad de conocer y convivir con la reina Camilla, en la residencia del rey Carlos III en Londres, Clarence House donde se celebró la ceremonia del Premio Booker.

La afamada actriz de Hollywood fue parte del grupo de jueces del recién anunciado Premio Booker infantil, y la reina de 78 años fue la gran anfitriona de autores y patrocinadores que pudieron disfrutar de una elegante recepción.

Sarah Jessica Parker conoce a la reina Camilla en Clarence House

Sarah Jessica Parker estaba preparada para su gran encuentro con la reina, pues al saludarla, inclinó la cabeza e hizo una reverencia antes de estrecharle la mano, como se puede ver en un vídeo compartido en Instagram por la reportera especializada en la realeza, Rebecca English.

“Gracias por recibirnos”, dijo la protagonista de And Just Like That a la reina consorte.

Camilla le dijo que ser jueza del concurso era “uno de tus muchos roles”.

“Y de la que estoy más orgullosa”, respondió Parker. “Fue emocionante, sobre todo estar entre este grupo de personas extraordinarias, inteligentes y sabias”. Añadió: “Teníamos muchísimos temas para debatir y estábamos rodeados de autores maravillosos y apasionantes”.

¿Cómo fue el look de Sarah Jessica Parker en su encuentro con la reina Camilla?

Para la gran ocasión, Parker eligió un vestido de color negro con falda evasé y acabado plisado, al que agregó una chaqueta estilo cropped confeccionada en satín con botones joyas de color azul celeste, hombros voluminosos y manga larga.

Lo más destacado de esta prenda fue su bordado floral pailettes en tonos azul y amarillo que decoraban el centro de la prenda y que elevana por completo el look.

La actriz complementó su look con unos zapatos de salón forrado en satín de color granate, unos pendientes de diamantes y un collar con piedras rosas pegado al cuello.

Sarah Jessica Parker conoce a la reina Camilla en Clarence House Pool/Getty Images

En cuanto al protocolo, los expertos aseguran que Parker acertó con su forma de saludar a la esposa del rey Carlos III, lo que hizo de su encuentro, un momento perfecto para la actriz.

“No existen códigos de conducta obligatorios al reunirse con la Reina o un miembro de la Familia Real, pero muchas personas desean observar las formas tradicionales”, según el sitio web de la familia real.

“Los hombres hacen una reverencia (solo con la cabeza), mientras que las mujeres realizan una pequeña genuflexión”, continúa. “Otras personas prefieren simplemente estrechar la mano de la forma habitual”.

