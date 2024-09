La reina Margarita de Dinamarca fue dada de alta tras su fuerte caída: así será la recuperación

A mitad de semana la reina Margarita de Dinamarca fue ingresada al hospital luego de haber sufrido una aparatosa caída mientras se encontraba en su residencia. Hoy, afortunadamente, ha recibido el alta y comenzará su proceso de recuperación, según la información que proporcionó la corona danesa recientemente.

Fue la jefa de comunicación de la Casa Real Danesa, Lena Balleby, quien informó anteriormente que Margarita II fue trasladada la tarde del pasado 18 de septiembre al Rigshospitalet “después de caer en el castillo de Fredensborg”, y que estaba “evolucionando bien dadas las circunstancias.

Mientras que ahora se dio a conocer que tendrá un largo periodo de recuperación, por lo cual “cancelará durante algún tiempo” la serie de actos que tenía programados dentro de su agenda. No obstante, hasta el momento se desconocen cuántos y qué eventos serán pospuestos o reprogramados.

¿Cómo será la recuperación de la reina Margarita?

La reina Margarita sufrió una fractura en una mano y una lesión en las vértebras cervicales Getty Images

Tal y como ya adelantábamos, tomará un tiempo que Margarita pueda recuperarse por completo de las secuelas que le dejó el accidente, ya que llevará una escayola en la mano izquierda a causa de una fractura. Sin embargo, la Casa Real informó que “está de buen humor” y se encuentra “bien”.

Aunque, desafortunadamente, este incidente también le dejó una lesión en las vértebras cervicales, por lo que se verá obligará a usar un collarín en el cuello por varios meses. Mientras tanto, previo al alta hospitalaria, su hijo, el rey Federico, se pronunció sobre la salud de su madre luego de que los reporteros preguntaran sobre su estado durante un acto.

“Mi madre está bien dadas las circunstancias. Gracias por hacer la pregunta. Ella está bien en el Rigshospitalet y está en buenas manos. No, aún no he ido. He hablado con ella y se encontraba bien. Ella está bien dada las circunstancias. Ahora toca que se recupere día a día”, enfatizó.

La reina Margarita tardará un tiempo en regresar a atender sus actos públicos Rune Hellestad/Getty Images

Por otro lado, Federico de Dinamarca también ha sido sumamente criticado por la prensa ya que tras el ingreso al hospital de su madre, este viernes realizó un viajo privado fuera del país danés. Una situación que ha generado opiniones negativas para el actual monarca.

Pero en cualquier caso este accidente, evidentemente, prendió las alarmas sobre la salud de la exreina de Dinamarca, sobre todo porque apenas en febrero de este año se sometió a una cirugía de columna. Además que su historial médico ya ha acumulado varias complicaciones de salud a lo largo de los últimos años.