Lady Di: los tonos de labios que más usaba y que hoy vuelven a estar de moda

La princesa Diana se distinguió por su imagen natural y elegante, utilizando colores y texturas de manera estratégica para realzar su belleza con estilo y sofisticación. Para su maquillaje siempre recurrió a los tonos neutros y suaves como el coral o el rosa para resaltar el tono de su piel.

Los tonos de labios que usaba la princesa Diana en su maquillaje

La princesa Diana siempre ha sido una fuente de inspiración para quienes buscan lucir looks de la realeza, y la princesa de Gales fue icónica por esa forma de adaptar a su estilo personal, las tendencias más clásicas y atemporales. Y aunque solía tener un color de labios favorito, también contaba con algunas otras opciones ocasionales.

El tono de labios favorito de Diana

Se trata del tono Tint of pink de la marca Max Factor, un tono rosado con subtono coral, que le ayudaba a destacar el color de su piel clara, y aunque este tono ya no se encuentra en el mercado, lo puedes sustituir por el tono Pink Brandy de la misma marca.

Otras de las opciones que usaba Diana, era el tono Rose Preference de la marca Clarins, que se caracterizaba por un acabado elegante y discreto que le permitía resaltar sus labios sin recurrir a tonos más intensos.

En algunas ocasiones especiales, la princesa de Gales optaba por tonos rojizos con matices naranjas o marrones que ofrecían un look sofisticado y cálido, sin caer en lo llamativo.

Maquillaje de la princesa Diana David Levenson/Getty Images

¿Cómo elegía la princesa Diana sus lipstick?

Más allá del tono, la princesa Diana elegía sus labiales por su acabado cremoso e hidratante, buscaba que los productos que usaba cuidaran de su piel, y no resecaran su look.

Los tonos nude o rosados como los que ella usaba, se siguen manteniendo vigentes, y temporada tras temporada, siguen siendo una apuesta segura para lucir elegantes y resaltar nuestra belleza natural

