Suscríbete
Realeza

Lady Di: los tonos de labios que más usaba y que hoy vuelven a estar de moda

¿Cuál fue el color de labios que más identificó a la princesa Diana? Estos son los tonos icónicos que marcaron su estilo.

August 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
Maquillaje de la princesa Diana

Maquillaje de la princesa Diana

Getty Images

La princesa Diana se distinguió por su imagen natural y elegante, utilizando colores y texturas de manera estratégica para realzar su belleza con estilo y sofisticación. Para su maquillaje siempre recurrió a los tonos neutros y suaves como el coral o el rosa para resaltar el tono de su piel.

Te podría interesar: Cuál es el vestido de la princesa Diana que ha alcanzado la mayor cifra récord en subasta

También podría interesarte...
Princesa Diana en la MET Gala usando lencería Dior en 1996
El día que Lady Di llegó en lencería a la MET Gala
June 28, 2023
 · 
Melisa Velázquez
Apodo de George y Charlotte para Camilla
El apodo que los hijos de William y Kate usan para Camilla
June 19, 2023
 · 
Melisa Velázquez

Los tonos de labios que usaba la princesa Diana en su maquillaje

La princesa Diana siempre ha sido una fuente de inspiración para quienes buscan lucir looks de la realeza, y la princesa de Gales fue icónica por esa forma de adaptar a su estilo personal, las tendencias más clásicas y atemporales. Y aunque solía tener un color de labios favorito, también contaba con algunas otras opciones ocasionales.

El tono de labios favorito de Diana

Se trata del tono Tint of pink de la marca Max Factor, un tono rosado con subtono coral, que le ayudaba a destacar el color de su piel clara, y aunque este tono ya no se encuentra en el mercado, lo puedes sustituir por el tono Pink Brandy de la misma marca.

Otras de las opciones que usaba Diana, era el tono Rose Preference de la marca Clarins, que se caracterizaba por un acabado elegante y discreto que le permitía resaltar sus labios sin recurrir a tonos más intensos.

En algunas ocasiones especiales, la princesa de Gales optaba por tonos rojizos con matices naranjas o marrones que ofrecían un look sofisticado y cálido, sin caer en lo llamativo.

Te podría interesar: ¿A qué olía la princesa Diana? Estos fueron sus perfumes favoritos

Princesa Diana en el Palacio del Elíseo en París

Maquillaje de la princesa Diana

David Levenson/Getty Images

¿Cómo elegía la princesa Diana sus lipstick?

Más allá del tono, la princesa Diana elegía sus labiales por su acabado cremoso e hidratante, buscaba que los productos que usaba cuidaran de su piel, y no resecaran su look.

Los tonos nude o rosados como los que ella usaba, se siguen manteniendo vigentes, y temporada tras temporada, siguen siendo una apuesta segura para lucir elegantes y resaltar nuestra belleza natural

Te podría interesar: Historia detrás del icónico corte de pelo de la princesa Diana y por qué lo cortaba cada semana

princesa Diana
Melisa Velázquez
Relacionado
Cómo llevar las uñas jelly en el otoño
Belleza
Uñas Jelly: 7 formas de llevar la tendencia más bonita para el otoño 2025
August 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
A qué edad se enteró el príncipe George que será rey
Realeza
La razón por la que Kate Middleton y el príncipe William tardaron mucho tiempo en decirle a George que será rey
August 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Mujeres de la realeza que llevan uñas coloridas
Realeza
De Josephine de Dinamarca a Kate Middleton, así llevan las royals las uñas este otoño 2025
August 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Últimas palabras de la princesa Diana
Realeza
¿Qué dijo Lady Di antes de morir? Estas fueron las últimas palabras de la princesa Diana
August 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez