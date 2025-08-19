Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit, acusado por 32 delitos, incluyendo violación

Desde hace más de un año, la familia real noruega se ha visto envuelta en uno de los escándalos más sonados de su historia, luego de que Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, fuera arrestado y señalado por 32 delitos graves, acusaciones que podrían derivar en una condena de hasta 10 años de cárcel.

Marius Borg Høiby es el hijastro del heredero al trono de Noruega, Haakon, llegó al palacio cuando tenía 3 años y era conocido como el “pequeño ángel rubio”; sin embargo, una vida de lujos y excesos lo han llevado a destruir su vida.

Marius Borg Høiby es acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro violaciones

De acuerdo con el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbo, el hijo mayor de la princesa Mette- Marit, podría ser condenado a 10 años de prisión, Marius Borg Høiby fue acusado el pasado 18 de agosto de 32 delitos graves, incluyendo violación.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años. Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, declaró el fiscal en una rueda de prensa.

Marius Borg habría violado a cuatro mujeres cuando estaban dormidas, y habría filmado los hechos, además enfrenta cargos por agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, durante su relación que duró del verano de 2022 y el otoño de 2023.

“En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la nevera”, añadió Henriksbø.

Marius Borg Høiby y sus problemas de salud mental y adicciones

Después de haber sido detenido el pasado mes de agosto de 2024, como sospechoso de agresiones a su pareja, Marius afirmó haber actuado bajos los efectos del alcohol y la cocaína, tras una fuerte discusión.

También agregó a sus declaraciones que desde hace tiempo había estado sufriendo con enfermedades mentales y otras adicciones como el alcohol.

Su detención desencadenó una serie de nuevas revelaciones y denuncias por parte de otras 16 víctimas.

“El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros”, insistió Henriksbø.

Las cuatro violaciones por las que Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.

De acuerdo con la prensa noruega, Marius estuvo el año pasado en un centro de desintoxicación y en el 2017 había sido detenido por consumir cocaína durante un festival de música.

Primeras palabras de Haakon de Noruega a la detención de su hijastro

El príncipe Haakon, padrastro del acusado y heredero al trono, habló por primera vez del proceso legal que enfrenta el hijo de su esposa, durante la inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor, en Trondheim.

“Ha sido desafiante y difícil para todos. Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas”.

